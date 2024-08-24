MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kitap Çıkardı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kitap Çıkardı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Kudüs Davamız' isimli bir kitap çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılan açıklamada, '7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin MHP'nin öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri kitabı çıktı' denildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın