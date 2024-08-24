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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kitap Çıkardı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kitap Çıkardı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
24.08.2024 - 22:47

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'Kudüs Davamız' isimli bir kitap çıkardı.

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Yapılan açıklamada, '7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin MHP'nin öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri kitabı çıktı' denildi.

Yapılan açıklamada, '7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin MHP'nin öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri kitabı çıktı' denildi.

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:

MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:

'7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail’in Gazze’de yürüttüğü soykırıma karşı Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin, Milliyetçi Hareket’in duruş, ölçü, öneri ve hedeflerini değerlendirdikleri “Kudüs Davamız” isimli kitabı çıktı. Zalime karşı mazlumun, batıla karşı Hak’kın, katliam ve cinayete karşı yaşatma ve yaşamanın iradesi olan Liderimizin seslenişinden doğan ve kararlılıkla yol alan duruşumuz; Türk İslam Dünyası’nın Kudüs Davası’nı sahiplenmesi ile daha adil, huzurlu ve insanca yaşamanın hazzına mutlaka erişecek bir dünya için yolumuza ışık olacaktır.”

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