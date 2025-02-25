25 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
25 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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Bir süredir “15 yaş küçük sevgilisi” iddialarıyla gündemden düşmeyen Çağla Şıkel’in birlikte olduğu kişinin kim olduğu ve yaşı sonunda netlik kazandı. Sosyal medyada ve magazin kulislerinde günlerce konuşulan yaş farkı meselesi, bizzat Şıkel tarafından yalanlanmıştı. İşin aslı ise ortaya çıktı! Ünlü mankenin sevgilisi ne 15 yaş küçük ne de bir toy delikanlı… Meğer Şıkel’in kalbini çalan kişi, 45 yaşında başarılı bir iş insanıymış! Gelin detaylara birlikte bakalım…
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Bir önceki gün aynı uçakta karşılaşan İrem Derici ve Sevda Türküsev arasında başlayan gerginlik, bugün sosyal medyada büyük bir kavgaya dönüştü. Türküsev’in, Derici ve ekibinin yüksek sesle konuşmasını eleştirdiği videonun ardından ikili arasında Instagram’da başlayan tartışma, Twitter’a taşındı. İrem Derici, sert bir dille yanıt verirken, Sevda Türküsev avukatını devreye soktuğunu açıkladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
Sosyal medyada sık sık takipçileriyle etkileşime giren ünlü sanatçı Ferhat Göçer, bu kez de Twitter’da bir kullanıcının yorumuna verdiği yanıtla gündem oldu. Bir takipçisi, “Ferhat Göçer dinlemesek de severiz, Kingdir” paylaşımı yapınca, ünlü sanatçı esprili bir dille Blok 3'e laf attı. Başka bir kullanıcının Göçer'e tarihi eser muamelesi yapması üzerine de “Valla incindim" yanıtını verdi.
İstanbul 16. Aile Mahkemesi, kamuoyunda büyük yankı uyandıran Hacı Sabancı’nın babalık davasında son sözü söyledi. F.D. isimli kadın tarafından açılan dava bugün karara bağlandı. Mahkeme, küçük Uzay’ın Hacı Sabancı’nın oğlu olduğuna hükmetti. Hacı Sabancı’nın avukatları DNA raporunun güvenilir olmadığını öne sürerek davanın reddini talep etse de, mahkeme Adli Tıp Kurumu’nun raporunu dikkate aldı ve davayı kabul etti. Böylece Sabancı Ailesi’nde haftalardır süren tartışmalar sona ermiş oldu.
Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, son zamanlarda özellikle eski aşkı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla gündeme geliyordu. Yakışıklı oyuncu sosyal medyada sık paylaşım yapan ünlülerimizden olmadığından kendisinden yeni bir paylaşım gelir gelmez hemen olay oluyor. Mert Ramazan Demir, Londra moda haftasında, bir lüks giyim markasının defilesine katıldı. Demir, defile günü Londra'da çekildiği karizmatik pozları ardı ardına sosyal medyasında paylaştı. Ünlü oyuncunun tercih ettiği çizgili takım elbisesi ise kullanıcılar arasında ikilem yarattı. Kimi bu stili Demir'e epey yakıştırırken kimi kullanıcı ise ünlü ismin stilini kendisine yakıştırmadı.
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F.D. tarafından açılan davada DNA sonucuyla bir oğlu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı, mahkemeye itiraz etmiş, konuyla avukatlarının ilgilendiğini söyleyerek eşi Nazlı Sabancı'yla beraber "keyfimiz yerinde" pozları vermişti. Geçtiğimiz saatlerde babalık davasında kesin karar verildi ve mahkeme Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna hükmetti. Aile bireylerinden herhangi birinin konuşup konuşmayacağı merakla beklenirken Nazlı Sabancı'dan oldukça radikal ve sürpriz bir hamle geldi. Daha önce Instagram profilinde tam adını "Zeynep Nazlı Sabancı" kullanan Nazlı'nın Sabancı soyadını profilinden sildiği fark edildi... Buyurun, detaylara beraber bakalım!
İlişkilerinin dinamiğine bir türlü akıl sır erdiremediğimiz ünlü çiftimiz Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, şubat ayında Andıç'ın bir gece klübünde gizemli bir hanımefendiyle görüntülenmesinin ardından yeniden ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. Sevgililer gününde ise sosyal medya hesaplarından ''ilişkimiz kaldığı yerden devam ediyor'' göndermesi tadında aşk dolu bir paylaşım yapmaları ise gözlerden kaçmamış, ikiliden beş yılda göremediğimiz paylaşımları son günlerde görür olmuştuk. Bugün ise ikilinin Aybüke Pusat'ın doğum günü kutlamasında bir arada olduğu hikayeler paylaşıldı. Pusat'ın güllü dallı hali ve Andıç'ın ''Aybüke'' yazılı bir çakmak tutması dikkatlerden kaçmadı.
17 Eylül'de Kaan Yıldırım'la dünyaevine giren hemen akabinde de bebek iddiasının doğru olduğunu duyuran Pınar Deniz, oğluna kavuşmak için gün sayıyor. Şimdilerde hamileliğin sonlarında olması lazım, Yıldırım bebek yakında geliyor yani, az kaldı. Bugün de gündemimizde annesinin yaptığı dünya tatlısı paylaşım var. Doğuma beş kala Instagram'da yeni bir dump paylaşan Pınar Deniz, dump'ın sonuna bir de sürpriz iliştirerek bebeklik fotoğrafını ekledi!
Birkaç ay önce kızı Mina'yı kucağına alan ve inzivaya çekilen Eda Ece, bebek geldiğinden beri sosyal medyayı daha çok iş odaklı kullanmaya başlamıştı. Yeni markasının tanıtımlarını sosyal medya hesabından yapan Eda Ece, geçtiğimiz saatlerde TikTok evrenine girmeye karar verdi. Binbir türlü zorluğun ardından TikTok hesabı açmayı başaran Eda Ece, hem "adımı çalmışlar" isyanıyla hem de dur durak bilmeyen peş peşe TikTok videolarıyla kahkaha attırdı. Eda Ece'nin samimiyeti her zamanki gibi kalbimizi tam orta yerinden vurdu!
Türk moda ve televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, son dönemlerde oğullarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça konuşuluyordu. Son günlerde ise kendisi yeni sevgilisiyle görüntülenmiş ve ikilinin birlikteliği uzun süre gündemden düşmemişti. Ünlü manken, Londra Moda Haftası'nda ünlü modacı Neslişah Yılmaz’ın defilesinde boy gösterdi. Şıkel, kendisi için tasarlanan iki adet outure kıyafetle yürüdü. 46 yaşındaki manken, sağlıklı ve fit görünümüyle adeta podyumda ışık saçtı.
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2020 yılından bu yana eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ozan Güven'in davasında mütalaa geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Tabii dizisinde yer alacak İçimizden Biri dizisiyle geri dönmeye hazırlanan Ozan Güven, Beyaz TV muhabiri Mustafa Akdağ tarafından görüntülendi. Dava hakkında uzun bir aranın ardından ilk kez konuşan Ozan Güven'in açıklamaları gündem oldu.
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