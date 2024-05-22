22 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
22 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, AK Parti'nin yeni sokak hayvanları yasasına bir tepki de Sezen Aksu'dan geldi. Kritik anlarda sevenlerine mektupla ulaşan Minik Serçe, yine döktürdü.
Geçtiğimiz sene 24 Ağustos'ta Yunanistan açıklarında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı herkesi çok korkutmuştu. Kazadan sonra ilk kez mart ayında görüntülenen Ali Sabancı'nın ardından Vuslat Doğan Sabancı'nın durumu merak ediliyordu. Patronlar Dünyası’ndan Mustafa Ali Akyol’un haberine göre, Vuslat Doğan Sabancı kazadan sonra ilk kez bugün görüntülendi.
Lafını kimseden sakınmayan Seren Serengil, sokak köpeklerine yapılacak düzenlemeye sessiz kalmadı! Sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal, AK Parti'nin sokak köpeklerinin toplandıktan 1 ay sonra barınaklarda uyutulmasını içeren yasa teklifine Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır'ı hedef alarak tepki gösterdi.
Zaman içerisindeki değişimiyle sık sık dillere düşen Zeynep Bastık, geçtiğimiz saatlerde Instagram yeni pozlarını paylaştı! Bastık'ın korku filminden fırlama kombini, saçı ve makyajı sosyal medya kullanıcıları tarafından topa tutuldu!
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Bikinili pozları ve mankenlere taş çıkartan fiziğiyle iki gündür sosyal medyayı sallayan Nesrin Cavadzade'nin bikinili pozlarının ardındaki detay dillere düştü!
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre, Dubaili bir aile tarafından Can Yaman'a yemek yemek ve tanışmak için 1 milyon Euro teklif edildi. Can Yaman, teklifi reddetti ama sosyal medyanın da gündemine oturdu!
Bu yıl 77.'si gerçekleşen Cannes Film Festivali'ne katılan ünlü isimlerden biri de Özge Gürel oldu. Birçok ünlünün aksine Gürel'in kombini çok beğenildi!
Ortalığı karıştırması ve dobra açıklamalarıyla ünlü Seda Sayan, bu sefer de yakın dostları Bülent Ersoy ve Safiye Soyman hakkında şoke edici, biraz da mide bulandırıcı bir itirafta bulundu!
Bu sene 77.'si düzenlenen Cannes Film Festivali'nde boy gösteren ünlü güzellerimizin elbiseleri günlerdir dillerden düşmüyor. Esra Dermancıoğlu ise kadın oyuncuların kombinlerini "çıplaklık" olarak değerlendirip sert çıkmıştı. Ülkeye geri dönüş yapan Dilan Çiçek Deniz de Dermancıoğlu'na yanıt verdi! Röportaj anında dikkat çeken çene estetiği de dile düştü.
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