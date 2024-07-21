21 Temmuz Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
21 Temmuz Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik. İşte 21 Temmuz Pazar akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında çalışma sırasında, sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Enkaz altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı. İki kişi enkazdan çıkarılırken, bir mühendisin cansız bedenine ulaşıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ekonomik ve siyasi kriz, sosyal çatışma gibi faktörlerden yaşam standardı daha yüksek ülkelere gitmeyi arzulayanların hedef ülkesi haline gelen Türkiye'de son 20 yılda 2 milyon 654 bin 86 düzensiz göçmen yakalandı. Bu yıl Afganistan uyruklu yakalanan düzensiz göçmen sayısı 34 bin 661, Suriye uyruklu düzensiz göçmen sayısı ise 23 bin 347 olarak kayıtlara geçti.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan 2016 yılından bu yana 9 ayrı ihale kazanan, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın ihalesinde 505 milyon dolarla en yüksek teklifi vererek tüm Türkiye’nin dikkatini üzerine çeken Diyarbakırlı işadamı Vahit Karaarslan'ın son yılların ihale şampiyonu olduğu ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilik sistemi ve yaşının değişeceği iddialarıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Grup başkanımız ne açıkladıysa gündemimizde o konular var, gerisi söylentiden ibaret" ifadelerini kullandı.
Dün akşam saatlerinde 4.2 büyüklüğünde depremle sarsılan Akdeniz'de bir deprem de sabah saatlerinde oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinden itibaren başlayan siyasetteki normalleşmeyi ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazeteci Uğur Dündar'ın sorularını yanıtlayan CHP lideri Özel, çok konuşulacak ifadeler kullandı.
Pendik Aydos Ormanı’nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
9 Temmuz'daki Zeytin Ağacı galasından patlayan görüntüler gündeme büyük oturmuştu! Seda Bakan ve Tuba Büyüküstün'ün "sorun yok, aramız iyi" temalı paylaşımıyla olay kapanacak gibi duruyordu ki Seda Bakan, kaosu kendi elleriyle beslemeye karar verdi!
Son olarak Marmara Denizi'nin Balıkesir açıklarında 19 Temmuz akşamı saat 22.26'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 4.1 büyüklüğündeki deprem bir kez daha deprem gerçeğini hatırlattı. Jeofizik Profesörü Övgün Ahmet Ercan ise yurdun doğusunda 4 bölgenin tehdit altında olduğunu duyurdu.
Günlerdir merakla beklenen sorunun cevabı yanıt buldu. ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olmayacağı öğrenildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın