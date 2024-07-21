İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanında Yangın Çıktı
İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanında Yangın Çıktı
Pendik Aydos Ormanı’nda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yangın, Pendik Aydos Ormanı'nda saat 14.00 sıralarında çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında, yükselen alev ve dumanlar çevreden de görüldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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