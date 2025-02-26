2025 Ardahan İmsakiye! Bugün Ardahan İçin İftar Vakti, İmsak, Sahur Saati ve Teravih Kaçta?

On bir ayın sultanı Ramazan bu yıl Mart ayında idrak edilecek. Milyonlarca Müslüman farz ibadetlerini yerine getirecek, dualarda buluşacak. Oruç ibadetini en doğru şekilde yerine getirebilmek için ise imsakiye araştırmaları sürüyor. Vatandaşlar Diyanet imsakiye 2025 araştırması yapıyor. İmsakiyelerde iftar, sahur, imsak ve teravih saatleri yer alıyor. Peki, bugün Ardahan için iftar vakti ne zaman? Sahur saati ve imsak vakti kaçta? Ardahan'da bayram namazı kaçta?

İşte 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiyesine göre Ardahan imsak, sahur, iftar ve teravih vakitleri...