200 Milyonda Bir Görüldüğü İddia Edildi, Ayvalık'ta Ortaya Çıktı: Mavi Istakoz Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dünya çapında 200 milyonda bir görüldüğü iddia edilen mavi ıstakoz Ayvalık açıklarında görüntülendi. Bir ağa takıldığı iddia edilen ıstakoz, dalgıçlar tarafından kurtarılarak kameraya alındı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 200 milyonda bir görüldüğü iddia edilen mavi ıstakoz türü kameralara takıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hayalet ağa takıldığı öğrenilen ıstakoz, dalgıç Nedim Kartal tarafından kurtarılarak kayda alındı. Istakozun yerini söylemeyeceğini belirten Kartal, 'Ara ara göz atacağım. Umarım orada yaşamını sürdürür.' dedi. 🎥
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın