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200 Milyonda Bir Görüldüğü İddia Edildi, Ayvalık'ta Ortaya Çıktı: Mavi Istakoz Sosyal Medyada Gündem Oldu

200 Milyonda Bir Görüldüğü İddia Edildi, Ayvalık'ta Ortaya Çıktı: Mavi Istakoz Sosyal Medyada Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.08.2024 - 13:52

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Dünya çapında 200 milyonda bir görüldüğü iddia edilen mavi ıstakoz Ayvalık açıklarında görüntülendi. Bir ağa takıldığı iddia edilen ıstakoz, dalgıçlar tarafından kurtarılarak kameraya alındı. Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti. 

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 200 milyonda bir görüldüğü iddia edilen mavi ıstakoz türü kameralara takıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 200 milyonda bir görüldüğü iddia edilen mavi ıstakoz türü kameralara takıldı.

Hayalet ağa takıldığı öğrenilen ıstakoz, dalgıç Nedim Kartal tarafından kurtarılarak kayda alındı. Istakozun yerini söylemeyeceğini belirten Kartal, 'Ara ara göz atacağım. Umarım orada yaşamını sürdürür.' dedi. 🎥

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