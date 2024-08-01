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Sahada Keyifli Dakikalar: Daniele Santarelli'nin Hande Baladın Taklidi Güldürdü

Sahada Keyifli Dakikalar: Daniele Santarelli'nin Hande Baladın Taklidi Güldürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.08.2024 - 13:08

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti'yle karşı karşıya gelen Filenin Sultanları'nın sahadaki keyifli anları sosyal medyada gündem oldu. Antrenör Daniele Santarelli, alınan sayı sonrası sevinerek servis atmaya giden Hande Baladın'ı taklit etti. O anlar izleyenleri gülümsetti.

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Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Vargas'ın vuruşu sonrası sayı alındığını zannederek sevinen Hande Baladın'ı taklit eden antrenör Daniele Santarelli'nin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Vargas'ın vuruşu sonrası sayı alındığını zannederek sevinen Hande Baladın'ı taklit eden antrenör Daniele Santarelli'nin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde Santarelli'nin zıplayarak saçını düzeltiyor gibi yaptığı anlar yer aldı. İşte o anlar;🎥

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