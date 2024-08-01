Sahada Keyifli Dakikalar: Daniele Santarelli'nin Hande Baladın Taklidi Güldürdü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti'yle karşı karşıya gelen Filenin Sultanları'nın sahadaki keyifli anları sosyal medyada gündem oldu. Antrenör Daniele Santarelli, alınan sayı sonrası sevinerek servis atmaya giden Hande Baladın'ı taklit etti. O anlar izleyenleri gülümsetti.
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Filenin Sultanları, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
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Vargas'ın vuruşu sonrası sayı alındığını zannederek sevinen Hande Baladın'ı taklit eden antrenör Daniele Santarelli'nin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
Görüntülerde Santarelli'nin zıplayarak saçını düzeltiyor gibi yaptığı anlar yer aldı. İşte o anlar;🎥
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