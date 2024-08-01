Sahada Keyifli Dakikalar: Daniele Santarelli'nin Hande Baladın Taklidi Güldürdü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti'yle karşı karşıya gelen Filenin Sultanları'nın sahadaki keyifli anları sosyal medyada gündem oldu. Antrenör Daniele Santarelli, alınan sayı sonrası sevinerek servis atmaya giden Hande Baladın'ı taklit etti. O anlar izleyenleri gülümsetti.