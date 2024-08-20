20 Ağustos Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
20 Ağustos Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 20 Ağustos Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Ünlü Teknik Direktör Fatih Terim, Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden Seçil Erzan Davası'nda ilk kez ifade verdi.
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Avukat Feyza Altun, geçtiğimiz saatlerde geçirdiği kaza sonucunda yoğun bakıma alınıp entübe edilen Reha Muhtar ve eski eşi Nilüfer ile evlat edindiği kızı hakkında şok iddialarda bulundu. Reha Muhtar'ın bir diğer eski eşi oyuncu Deniz Uğur'un avukatı olan Feyza Altun, çocuk kaçırmadan suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti, kaza anına dair detaylar verdi.
İzmir’de sokak röportajında Instagram yasağını eleştirdiği için “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen sevk etme” suçlamasıyla tutuklanan Dilruba Y., “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından tahliye oldu. Genç kadın, “Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme” suçlaması sebebiyle cezaevinde kalmaya devam edecek.
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban yönetiminin sakalsız olduğu tespit edilen 281 emniyet görevlisini görevden aldığı öğrenildi.
Selami Salman isimli vatandaşın her gün D-100 karayolunda yürümesi geçtiğimiz günlerde haber ajansları tarafından “Yürüyen Adam” olarak haberleştirilmişti. Salman’ın annesi, oğlunun bir kızı sevdiğini ancak kavuşamadıklarını ve bunun üzerine her gün Tuzla-Maltepe arasında yürüdüğünü söylemişti. “Yürüyen Adam” Selami Salman, evinde ölü olarak bulundu.
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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, özellikle yaz aylarında geldiği Türkiye’de çektiği videolarla sık sık gündem oluyor. Bu sefer bir gurbetçi, kendilerinin “bacasız fabrika” olduğunu iddia ederek, devlettin gurbetçilere her yıl 1000 euro harçlık vermesi gerektiğini savundu. Vatandaş, Fatih Altaylı’ya da “taş atmayı” unutmadı.
CHP'nin kendisini disiplin kuruluna sevk ettiğini duyuran Eren Erdem, yaptığı paylaşımla partiden istifa ettiğini duyurdu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün Ankara’da adeta çıkarma yapmış ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşme gerçekleştirmişti. Ali Koç ile Devlet Bahçeli’nin yakınlığı ise dikkat çekmişti. Gazeteci İsmail Saymaz, Ali Koç’un Ankara’daki temaslarını yorumladı.
Ankara yeraltı dünyasının bilinen isimlerinden Ahmet Aramaz, bugün polis tarafından yapılan takip sonucunda yakalanacağını anlayınca Sincan’da bulunan bir giyim mağazasına sığındı. Aramaz, sonrasında polislerin müdahale edeceğini anons etmesiyle kendini vurdu. “Öksüz Ahmet” lakaplı mafya liderinin kısa zaman önce cezaevinden firar ettiği de ortaya çıktı.
Güney Amerika ve Karayip ülkelerinde görülen Oropouche virüsünün, Avrupa’da da tespit edildiği öğrenildi. İspanya, İtalya ve Almanya’da toplam 19 Oropouche vakası rapor edildi. Küçük sinek ve sivrisinek ısırığıyla bulaşan virüs, ani ateş, şiddetli baş ağrısı ve titremeye neden oluyor.
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Antalya’nın Döşemealtı Belediyesi’nden alacaklı firma, yaklaşık 100 milyon liralık borç nedeniyle haciz işlemi başlattı. Haciz sebebiyle başkan Menderes Dal’ın odasındaki eşyalar haciz memurları eşliğinde muhafaza altına alındı.
ABD Başkanı Joe Biden’ın, geçtiğimiz mart ayında imzaladığı ve kamuoyundan gizlenen nükleer savaş planı ortaya çıktı. İddiaya göre Biden, Çin’in artan nükleer savaş gücüne karşı orduya “hazır olun” talimatı vermiş.
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