Ankara’da Mafya Lideri Polisten Kaçamayınca Kendini Vurdu: Cezaevinden Firar Etmiş

Ankara yeraltı dünyasının bilinen isimlerinden Ahmet Aramaz, bugün polis tarafından yapılan takip sonucunda yakalanacağını anlayınca Sincan’da bulunan bir giyim mağazasına sığındı. Aramaz, sonrasında polislerin müdahale edeceğini anons etmesiyle kendini vurdu. “Öksüz Ahmet” lakaplı mafya liderinin kısa zaman önce cezaevinden firar ettiği de ortaya çıktı.