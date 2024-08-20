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Ankara’da Mafya Lideri Polisten Kaçamayınca Kendini Vurdu: Cezaevinden Firar Etmiş

Ankara’da Mafya Lideri Polisten Kaçamayınca Kendini Vurdu: Cezaevinden Firar Etmiş

Ankara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.08.2024 - 20:50

Ankara yeraltı dünyasının bilinen isimlerinden Ahmet Aramaz, bugün polis tarafından yapılan takip sonucunda yakalanacağını anlayınca Sincan’da bulunan bir giyim mağazasına sığındı. Aramaz, sonrasında polislerin müdahale edeceğini anons etmesiyle kendini vurdu. “Öksüz Ahmet” lakaplı mafya liderinin kısa zaman önce cezaevinden firar ettiği de ortaya çıktı.

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Ankara’da bugün polis ekipleriyle mafya liderinin kovalamacası yaşandı.

Ankara’da bugün polis ekipleriyle mafya liderinin kovalamacası yaşandı.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre; “Öksüz Ahmet” lakaplı Ahmet Aramaz, polis ekipleriyle girdiği çatışma sonrasında kendini vurdu.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre; “Öksüz Ahmet” lakaplı Ahmet Aramaz, polis ekipleriyle girdiği çatışma sonrasında kendini vurdu.

Kaynak

Kısa süre önce Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanan ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan “Öksüz Ahmet”, savcılık talimatıyla Sincan’daki kapalı cezaevine konuldu.

Kısa süre önce Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanan ve 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan “Öksüz Ahmet”, savcılık talimatıyla Sincan’daki kapalı cezaevine konuldu.

Ancak sonrasında mafya lideri, kapalı cezaevinden açık cezaevine alındı ve firar etti.

Ancak sonrasında mafya lideri, kapalı cezaevinden açık cezaevine alındı ve firar etti.

Polis ekiplerinin çalışması sonrasında izi bulunan Ahmet Aramaz, Sincan’da kıstırıldı. Bu sırada Aramaz, elindeki silahla iki kez havaya ateş ederek polislerden kurtulmak için bir giyim mağazasına girdi.

Polis ekiplerinin çalışması sonrasında izi bulunan Ahmet Aramaz, Sincan’da kıstırıldı. Bu sırada Aramaz, elindeki silahla iki kez havaya ateş ederek polislerden kurtulmak için bir giyim mağazasına girdi.
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Polisin takibinden kurtulamayan Aramaz, polislerin kendisine müdahale edileceği yönündeki anonsu sonrasında elindeki tabancayla kendi kendini vurdu. Aramaz hastanede tedavi altına alındı.

Polisin takibinden kurtulamayan Aramaz, polislerin kendisine müdahale edileceği yönündeki anonsu sonrasında elindeki tabancayla kendi kendini vurdu. Aramaz hastanede tedavi altına alındı.

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Husso Cetto

Cezaevinden nasıl kaçmış, altından kimler çıkacak onu araştırın bence.

Boris

kendini neresinden vurdu? o detay önemli.

Ucanadam

Ne istediler de vermedi acaba