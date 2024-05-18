AK Partili Şamil Tayyar’dan Emniyetteki Depreme Yorum: “Mafya Devlete Operasyon Çekiyor”

AK Parti eski milletvekili ve MYK üyesi Şamil Tayyar, hafta içi Ankara Emniyet Müdürlüğü merkezli yaşanan olayları yorumladı. Tayyar, yaşananların devlete mafya tarafından çekilmiş bir operasyon olduğunu söylerken, darbe söylentileriyle de 15 Temmuz’un içinin boşaltılmaya çalışıldığını ifade etti.