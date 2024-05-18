Sabah Gazetesi’nin İddiası: Gözaltına Alınan Polis Müdürü İtirafçı Oldu
Sabah Gazetesi’nin İddiası: Gözaltına Alınan Polis Müdürü İtirafçı Oldu
Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını kendi menfaatlerine uygun şekilde kumpasa çevirdiği iddiasıyla 5 emniyet görevlisi gözaltına alınmıştı. Gözaltıları MİT’in yaptığı ve sorguların MİT’in “Kale” diye tabir edilen genel merkezinde yapıldığı iddia edilmişti. Gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Kerem Gökay Öner, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Sabah Gazetesi, polis müdür Öner’in dosyada itirafçı olduğunu iddia etti.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili yaşanan deprem sürüyor.
İddiaya göre, Ayhan Bora Kaplan’ı gözaltına alan ve soruşturmayı yürüten emniyet görevlileri, sonrasında davayı kendi çıkarları için manipüle etmişti.
Sabah Gazetesi’nden Halit Turan’ın haberine göre, gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Kerem Gökay Öner itirafçı oldu.
Kerem Gökay Öner'in ifadesinde, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik tarafından devreden çıkarıldığı, soruşturmayla ilgili birçok toplantıya çağrılmadığını söylediği öğrenildi.
Birçok evrakta imzasının olmadığını kaydeden Öner'in Şube Müdürlüğü görevini bırakmak için defalarca üstlerine gidip, görevden alınmayı talep ettiği ancak görevine devam ettirildiği belirtildi.
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Emniyet müdür yardımcılığı görevini yürüten adli sorumluluğu da bulunmayan Murat Çelik'in Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki izlemedinleme yapan teknik birim başta olmak üzere şubeye alınan birçok polis memurunu kendi atadığı, Kerem Gökay Öner'in yapılan tayinlerin birçoğundan da haberinin olmadığını söylediği öğrenildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile aynı şubede görevli Ufuk Gültekin ile Metehan İlkyaz'ın sorguları devam ediyor.
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