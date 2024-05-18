Sabah Gazetesi’nin İddiası: Gözaltına Alınan Polis Müdürü İtirafçı Oldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını kendi menfaatlerine uygun şekilde kumpasa çevirdiği iddiasıyla 5 emniyet görevlisi gözaltına alınmıştı. Gözaltıları MİT’in yaptığı ve sorguların MİT’in “Kale” diye tabir edilen genel merkezinde yapıldığı iddia edilmişti. Gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Kerem Gökay Öner, savcılık ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Sabah Gazetesi, polis müdür Öner’in dosyada itirafçı olduğunu iddia etti.