Bakan Yardımcısından Emniyet Müdürüne: “Masanda Benim Fotoğrafım mı Var?”

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde yaşanan Ayhan Bora Kaplan depreminde yeni bir perde açıldı. Sabah Gazetesi, emniyet içinde bir grubun siyasileri yargı kararı olmadan takip ettiğini iddia etmiş, emniyet ise iddiaları yalanlamıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, Adalet Bakanı Yardımcısı Akın Gürlek’in, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını yazdı.