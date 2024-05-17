Bakan Yardımcısından Emniyet Müdürüne: “Masanda Benim Fotoğrafım mı Var?”
Bakan Yardımcısından Emniyet Müdürüne: “Masanda Benim Fotoğrafım mı Var?”
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde yaşanan Ayhan Bora Kaplan depreminde yeni bir perde açıldı. Sabah Gazetesi, emniyet içinde bir grubun siyasileri yargı kararı olmadan takip ettiğini iddia etmiş, emniyet ise iddiaları yalanlamıştı. Gazeteci İsmail Saymaz, Adalet Bakanı Yardımcısı Akın Gürlek’in, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını yazdı.
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Sabah Gazetesi, Ankara Emniyeti’nde bir grup polisin siyasileri gizli olarak takip ettiğini iddia etmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü ise iddiaları jet hızıyla yalanmıştı.
Yakın tarihte görülen önemli davaların hakimi olan ve sonrasında Adalet Bakan Yardımcısı olarak atanan Akın Gürlek’in de takip edilenlerden olabileceği ortaya çıktı.
Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü’deki yazısında Akın Gürlek ile Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç arasında yaşanan telefon görüşmesini yazdı.
“Üç-dört gün önceydi. İddiaya göre Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç’in telefonu çaldı. Arayan, Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’ti. Gürlek, telefonda Dinç’e 'Beni izleyip fotoğrafımı çekmişsiniz. Fotoğrafım masanızın üzerindeymiş, doğru mu?' diye sordu. Hava buz kesti. Dinç, yeminler ederek, 'Olur mu öyle şey! Böyle bir şey yok' dedi. Gürlek, 'Senin beyanına itibar ederim' dediyse de... Sular durulacak gibi görünmüyor. Çünkü Gürlek ve Dinç’in karşı karşıya gelişi, Ayhan Bora Kaplan Davası ile açığa çıkan Emniyet’teki iç savaşın yargıya sıçradığını gösteriyor."
“Başsavcı vekilleri, hakim ve savcılarla iftar yapmıştık. Orada avukat arkadaşlar da vardı. Erken çıktım. Beni uğurlamaya geldiler. Avukatın yanında arkadaşı var. Onlar iki basamak aşağıda, ben iki basamak yukarıdaydık. Uygunsuz bir yer değil. Atalay’ın dosyasıyla ilgili bir görüşmemiz yok. Kendisini özel olarak çağırmamışım. Diyalogum yok. Bu arkadaşla ilgili sıkıntı var mı? Yok. Uygunsuz fotoğrafım var mı? Yok.”
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Fotoğrafı görmediğini söyleyen Gürlek, böyle bir fotoğraf varsa da kimin çektiği yönünde “Büyük ihtimalle Emniyet içindeki gruplardır” tahmininde bulundu.
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