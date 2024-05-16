Dün Gözaltına Alınmıştı: Organize Suçlarla Mücadele Müdürü Kerem Öner Serbest Kaldı
Dün Gözaltına Alınmıştı: Organize Suçlarla Mücadele Müdürü Kerem Öner Serbest Kaldı
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde yaşanan Ayhan Bora Kaplan depremi sonrasında MİT tarafından gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner’in savcılık sorgusu sonrasında serbest kaldığı ortaya çıktı.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturması üzerinden “hükümeti devirme suçlamasıyla” gözaltına alınmıştı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gözaltına alındığı ve sorgulandığı iddia edilen şube müdür Kerem Öner, bu akşam saatlerinde savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.
Polis müdürü Öner’in serbest kaldığına dair haberi gazeteci Alican Uludağ paylaştı.
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