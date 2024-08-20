"Yürüyen Adam" Evinde Ölü Bulundu: Komşuları "Kötü Koku" Şikayetinde Bulunmuş
"Yürüyen Adam" Evinde Ölü Bulundu: Komşuları "Kötü Koku" Şikayetinde Bulunmuş
Selami Salman isimli vatandaşın her gün D-100 karayolunda yürümesi geçtiğimiz günlerde haber ajansları tarafından “Yürüyen Adam” olarak haberleştirilmişti. Salman’ın annesi, oğlunun bir kızı sevdiğini ancak kavuşamadıklarını ve bunun üzerine her gün Tuzla-Maltepe arasında yürüdüğünü söylemişti. “Yürüyen Adam” Selami Salman, evinde ölü olarak bulundu.
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Selami Salman, her gün yüzbinlerce aracın geçtiği D-100 karayolunda yaptığı yürüyüşle sosyal medyada gündem olmuştu.
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Salman’ın annesi Medine Salman, oğlunun yaşadığı aşk hikayesi sebebiyle değiştini söylemişti.
Kavakpınar Terzi Sokak'taki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine adrese giren itfaiye ve polis ekipleri, bir kişiyi hareketsiz halde buldu.
Yapılan incelemede, kişinin Selami Salman olduğu ve hayatını kaybettiği anlaşıldı. Salman'ın cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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