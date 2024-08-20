"Yürüyen Adam" Evinde Ölü Bulundu: Komşuları "Kötü Koku" Şikayetinde Bulunmuş

Selami Salman isimli vatandaşın her gün D-100 karayolunda yürümesi geçtiğimiz günlerde haber ajansları tarafından “Yürüyen Adam” olarak haberleştirilmişti. Salman’ın annesi, oğlunun bir kızı sevdiğini ancak kavuşamadıklarını ve bunun üzerine her gün Tuzla-Maltepe arasında yürüdüğünü söylemişti. “Yürüyen Adam” Selami Salman, evinde ölü olarak bulundu.