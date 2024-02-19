19 Şubat Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
19 Şubat Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 19 Şubat Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, şeriata söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun’a beddua etti. Cübbeli, Feyza Altun'a “Allah da onu cehennemine soksun” dedi.
Canlı Yayında Kavga: Rasim Ozan Kütahyalı'nın Programında Mustafa Albayrak ve Ümit Zileli Birbirine Girdi
Survivor yarışmacılarından Bozok, son konseyde takım arkadaşlarının ve kendisinin okuduğu üniversitelerden ve elit hayatlarından bahsederek yaşanan kavgaların kendisine garip geldiğini ima etmişti. Gençlik fotoğrafı ortaya çıkan Bozok karizmasıyla herkesi şaşırttı!
Melis Sezen ve Burak Deniz, Bradley Cooper ve Lady Gaga'nın seslendirdiği Shallow şarkısını söyleyince ya da söylemeye çalışınca ortaya oldukça ilginç bir manzara çıktı! Bakalım 👇
Engin Polat'ın annesi, Dilan Polat'ın kaynanası Şükran Polat, gözaltına alındığı sırada gülen Feyza Altun'a tepki gösterdi! Detaylar 👇
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Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerini paylaştığı Bahar dizisi ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı. Dizinin ilk bölümünde 20 yıllık eşi Bahar'a karaciğerini vermeyen ve onu aldatan Timur, ikinci bölümde de dur durak bilmeden kötülüklerine yenisini ekliyor.
Aralarında imam Halil Konakçı ve II. Abdülhamid'in 4. kuşak torunu olan Orhan Osmanoğlu’nun da olduğu bir grup, bir imamın “Selanik’ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle” şeklinde duasına hep birlikte ‘amin’ dedi.
29 Aralık’ta Suudi Arabistan’da oynanması gerekirken organizasyonda yaşanan anlaşmazlıklar sonrasında iki takımın sahayı çıkmaması üzerine iptal edilen Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşmasının nerede ve ne zaman oynanacağı merakla beklenirken yeni bir bilgi gündeme geldi.
Survivor All Star'da bir önceki bölümde üç ayrı kavga yaşandı. Acun Ilıcalı'nın açıklama yaptığı konseyde dört yarışmacı ceza aldı.
Sylvester Stallone'nun kızları, New York Post gazetesine konuştu. Üç kız kardeş, babalarının kendileri için emekli donanma askerleri tuttuğunu aynı zamanda her sabah saat 6'da askeri talim yaptıklarını paylaştı.
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