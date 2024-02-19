Suudi Arabistan’da Olaylardan Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Maçının Tarihi ve Yeri Belli Oluyor

29 Aralık’ta Suudi Arabistan’da oynanması gerekirken organizasyonda yaşanan anlaşmazlıklar sonrasında iki takımın sahayı çıkmaması üzerine iptal edilen Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşmasının nerede ve ne zaman oynanacağı merakla beklenirken yeni bir bilgi gündeme geldi.