Suudi Arabistan’da Olaylardan Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Maçının Tarihi ve Yeri Belli Oluyor
Suudi Arabistan’da Olaylardan Ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Maçının Tarihi ve Yeri Belli Oluyor
29 Aralık’ta Suudi Arabistan’da oynanması gerekirken organizasyonda yaşanan anlaşmazlıklar sonrasında iki takımın sahayı çıkmaması üzerine iptal edilen Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa karşılaşmasının nerede ve ne zaman oynanacağı merakla beklenirken yeni bir bilgi gündeme geldi.
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29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması planlanan ancak çıkan sorunlar nedeniyle ertelenen Süper Kupa maçıyla ilgili en çok merak edilen konu karşılaşmanın ne zaman nerede oynanacağı konusu.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun sosyal medya hesabından verdiği özel habere göre; karşılaşmanın 28 Nisan Pazar günü oynanmasının planlandığı öğrenildi.
Yağız Ssabuncuoğlu, özel haberinde şu ifadelere yer verdi: “TFF yetkilileri ile görüştüm: ‘28 Nisan Pazar günü ya Samsun ya Şanlıurfa’da Süper Kupa’yı oynatmayı planlıyoruz, Çarşamba günü yönetim kurulu toplantısında durum kesinleşecek.’ dediler.”
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