Cübbeli Ahmet Hoca, Gözaltına Alınan Feyza Altun’a Beddua Etti: “Allah da Onu Cehennemine Soksun”
Cübbeli Ahmet Hoca, Gözaltına Alınan Feyza Altun’a Beddua Etti: “Allah da Onu Cehennemine Soksun”
Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, şeriata söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun’a beddua etti. Cübbeli, Feyza Altun'a “Allah da onu cehennemine soksun” dedi.
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Avukat Feyza Altun hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan soruşturma başlatılmıştı.
Altun, yaptığı sosyal medya paylaşımının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resen başlattığı soruşturma ve talimat kapsamında gözaltına alındı.
Sosyal medyada Cübbeli Ahmet Hoca adıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Feyza Altun'a beddua etti.
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