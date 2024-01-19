19 Ocak Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
19 Ocak Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 19 Ocak Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Isparta sokaklarında bir vatandaş kendisini çıplak bir şekilde sokağa attı.
Geçtiğimiz hafta Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde şehit olan mehmetçiklerimizinden biri de Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir olmuştu. Depremzede ailesine ev sözü veren şehidimizin dileğini Haluk Levent ve Hasan Can Kaya gerçekleştirdi. Aileye alınan evin eşyalarını da ünlü şarkıcı Melek Mosso aldı.
Bildiğiniz üzere ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı. "Bu anı yüce atamızın bir sözüyle başlatmak istiyorum." diyen Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri "İstikbal göklerdedir" oldu.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem toplamda 11 ilimizi etkilemiş, binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Kahramanmaraş'ta bulunan Ebrar Sitesi, 1400 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Ebrar Sitesi ile ilgili skandal gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından, sitenin kurucusu hakim karşısına çıktı.
'Popun kraliçesi' olarak anılan Madonna, yaşadığı ciddi sağlık problemlerinin ardından sahneye döndü. Oldukça iddialı performansıyla dinleyenlerle buluşan Madonna, son olarak bir dava şoku yaşadı. Madonna'nın iki hayranı, kendisini sahneye geç çıktığı için dava etti.
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Ülkemiz de dahil dünyanın pek çok yerinde öğrencilerin geçmiş dönemlere göre öğretmenlerine karşı daha az saygılı davrandığını ve sınırlarını tam olarak bilemediklerini görüyoruz. Bu durum, eğitim dünyasında önemli bir sorun haline geldi. Aynı zamanda eğitim sürecinin kalitesini ve verimliliğini doğrudan etkiledi.
Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci Fatih Portakal'ın Kadıköy Belediye Başkan Adayı olan Fatih Mehmet Maçoğlu hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle hedef aldı.
Kent Gıda, İsviçre'den ithal edilen Toblerone sütlü 100 gramlık çikolatasını içinden yabancı plastik madde çıktığı gerekçesiyle geri çağırdı. Açıklamada, ‘OOY4033553’ lot numaralı Toblerone sütlü 100 gr. ürününü daha önce satın alan tüketicilerden de ürünü tüketmemeleri istendi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İstanbul Valiliği, saat vererek yurttaşı uyardı.
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alan gazeteci Fatih Portakal, sert açıklamalarda bulundu.
TÜBİTAK Bilim Şenliği'ne katılan bir öğrenci yaptığı araştırma ile gündem oldu. Gazeteci Savash Porgham'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bir öğrenci yaptığı araştırmaya göre kavanozlara konulan iki peynirden kötü söze maruz kalan peynirin daha çabuk küflendiğini anlattı.
Bir Seçil Erzan vakası Çankırı'dan geldi. Çankırı’da 8 kişiyi yüksek kar vaadiyle yaklaşık 5 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı.
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