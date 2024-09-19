19 Eylül Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
19 Eylül Perşembe Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 19 Eylül Perşembe akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın 'ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı' olarak öldüğünü belirledi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan kentle ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra katıldığı bir yemekte Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili açıklamalarda bulundu.
https://onedio.com/haber/yalnizca-nikah-yapmamislar-roma-da-after-parti-ruzgari-estiren-pinar-deniz-in-ikinci-elbisesi-hayran-birakti-1247238
Şampiyonlar Ligi heyecanı devam ediyor. Portekiz temsilcisi Benfica, Sırp rakibi Kızılyıldız ile karşılaştı. Mücadeleye 2 Türk yıldızın golleri damga vurdu.
Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, bebeğinin ultrasonunu paylaşarak aldırmak zorunda kaldığını dile getirdi. Bu süreçte ilaç kullandığını ve radyasyona maruz kaldığını dile getiren kadının feryadı yürekleri burktu.
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13. sezonuyla ekrana gelecek Güldür Güldür Show'da herkesi üzen bir ayrılık yaşanmıştı. Ekibin en sevilen isimlerinden biri olan Alper Kul, yeni sezonda yer almayacağını açıklamıştı. Ünlü oyuncunun ayrılık nedeni belli oldu!
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Cezaevi tahliyesinin ardından sosyal medyaya keskin bir dönüş yapan Dilan Polat, biricik eşi de hikaye paylaşınca fırsat kovaladı. Geçtiğimiz saatlerde açtığı canlı yayına Engin'ini davet eden Dilan'a 'dozunu kaçırma' ayarı geldi.
Sandık Kokusu'nda Karsu karakterine hayat veren Özge Özpirinçci'nin senaryoda yer almadığı halde zılgıt çekerek sahneye girmesi herkesi kahkahaya boğdu. Sahnenin doğaçlama olduğu ve bölüme sonradan eklendiği ortaya çıktı.
Meriç Aral ve Serkan Keskin, defalarca kez erteledikleri evlilikte nihayet karar kıldı. Geçtiğimiz dakikalarda 'sonsuza kadar evet' diyen ikilinin kız alma aşamasında yaşadıkları ise gündeme oturdu. Sercan Keskin'in Meriç Aral'ı ilk kez gördüğü anlarda gözyaşlarına boğulması kalpleri büyük eritti!
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İngiltere’de yapılan ve 50 yıl boyunca süren bir araştırma sonucunda bilim insanları yeni bir kan grubu keşfetti. MAL kan grubu ile birçok hastalığın tedavisinde çığır açıcı değişiklikler yaşanabilir.
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