Diyarbakır’a Giden Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran Açıklaması: “Adalet Tecelli Edecek, Hiç Şüpheniz Olmasın”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan kentle ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra katıldığı bir yemekte Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili açıklamalarda bulundu.