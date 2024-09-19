Diyarbakır’a Giden Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran Açıklaması: “Adalet Tecelli Edecek, Hiç Şüpheniz Olmasın”
Diyarbakır’a Giden Bakan Yerlikaya'dan Narin Güran Açıklaması: “Adalet Tecelli Edecek, Hiç Şüpheniz Olmasın”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'ndan kentle ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra katıldığı bir yemekte Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra ölü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi program ve ziyaret için geldiği Diyarbakır'da, valiliği ziyaret etti.
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Programlarının ardından Bakan Yerlikaya, basın mensuplarının 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin sorusuna cevap verdi.
İşte Ali Yerlikaya’nın Narin Gran hakkındaki açıklamaları:
“Konu adliyede, bu kadar basit. Yargı süreçlerin tamamı şu anda orada. Bizde sizler gibi bekliyoruz. Hep beraber sonucun ne olduğunu göreceğiz. Tekrar ediyorum, hep birlikte adliyede neler olacağını göreceğiz. Adalet tecelli edecek, bundan hiç şüpheniz olmasın.”
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