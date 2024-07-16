16 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
16 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Magazin gündeminin yakından takip edilen çifti Hande Erçel ve Hakan Sabancı bu sefer Sabancı'nın paylaştığı 'aşk post'u ile gündeme oturdu. Daha önce biricik sevgilisi ile neredeyse dünyaları gezen ama bir kez bile profilinde post paylaşmayan Hakan Sabancı görenleri şaşırttı.
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Sevimli kızları ve kurdukları mutlu aile ile ilgi çeken, 2017 yılında evlenen Ümit Erdim ile Seda Erdim, geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanarak yollarını ayırmış, takipçileri büyük bir şoka sokmuştu. Boşanma sonrası soyadını değiştiren Seda Çınar aylardır taciz edildiğini söyledi.
Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun ilişkisi gündemi sarsan olaylardan biriydi hatırlasanız. Her anlarıyla medyanın ilgisini çeken bu çift, röportajlarıyla da sık sık dikkatleri üzerine çekmiş ve ilişkileri hakkında konuşmaktan her fırsatta kaçınmıştı. Ancak son gelişmelerde, ikilinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeyi bırakması büyük yankı uyandırdı. Bu durum, ayrılık iddialarını gündeme getirdi.
Daha önce oğlu Kuzey'e olan aşkını yeni sevgilisi ile platoniğe çeviren Çağla Şıkel oğlunun ilişkisi hakkında konuştu. Annelik içgüdülerinden vazgeçemeyen Şıkel'in duygusal görüntüleri kameralara böyle yansıdı.
Uzun sürenin ardından yeni albümüyle piyasaya geri dönen Cengiz İmren Kabul isimli yeni şarkısının klibiyle dillere düştü. Hem geçirdiği değişimle ilgi çeken isim tanınmakta zorlandı hem de klipte kendisine eşlik eden dansçıların gelinlik giymesi tepki çekti.
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Günaydın'dan Bülent Cankurt'un haberine göre; Acun Ilıcalı’nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın Bodrum Cennet Koyu'nda bulunan villasını 16 milyon euroya satışa çıkardığı haberi kısa sürede gündem oldu. Cemiyet hayatının sevilen isminden kısa sürede konuyla ilgili yalanlama paylaşımı geldi!
Yeşilçam sinemasının unutulmaz oyuncularından Filiz Akın, Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda Türkan Şoray'dan daha ağır olan kanunlarından bahsetti.
Katıldığı ses yarışmasıyla adını duyurmasından bir süre sonra eski erkek arkadaşı tarafından vurulup hayatı altüst edilen Mutlu Kaya sosyal medyadan sağlığına dair gelişmeleri paylaşmaya devam ediyor. Kaya son olarak "pes etmem" botlu paylaşımıyla görenleri duygulandırdı.
Geçtiğimiz aylarda eşi, ihanet ve dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen Kibariye, açıklamalarıyla tepkileri üzerine çekmişti. Önceki akşam, bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı, sahnede kendinden geçtiği performansıyla da epey konuşulacak gibi duruyor.
Son dönemlerde ardı ardına yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Demet Akalın, bu sefer Okan Kurt ile ilgili yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
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