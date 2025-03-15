15 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı
15 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Gazeteci İsmail Saymaz, yurtdışına çıkmak istediği sırada hakkında yurtdışı yasağı konulduğunu ve pasaportuna el konulduğunu öğrendiğini duyurdu.
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İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'kesme altın'a yönelik yeni kararların alınacağının sinyalini vermişti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, seçim startını verdi. İlk durağı İzmir olmuştu. Bugün ise yurt gezileri kapsamında Ankara'da konuştu.
Bugüne kadar Abdullah Öcalan hakkına 'terörist başı' denilirken, ilk defa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan için "kurucu önder" dedi.
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İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım sonrası Gazze'deki yıkım bir kez daha gözler önüne serildi. Başta çocuk ve kadınlar olmak üzere binlerce sivilin öldüğü Gazze sokaklarında ise yıkımın ardından umut yeniden filizleniyor.
Benfica'da hem Orkun Kökçü hem de Kerem Aktürkoğlu ülkemizi temsil eden iki isim. Orkun'un takımın liderlerinden olduğu Benfica'da , Kerem de hızlı bir giriş yapmıştı.
Wanda Nara ve Mauro Icardi arasındaki boşanma süreci, bir türlü durulmayan gerilimlerle devam ediyor.
Birçok kült projede unutulmaz rollere imza atan ve yer aldığı dizilerdeki karakterleriyle hafızalara yerleşen Şinasi Yurtsever'in bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği, vefat haberiyle ortaya çıkmıştı.
Adana, günlük yaşamında sıradanlıktan uzak, her gün farklı ve dikkat çekici olayların sahnesi olabilen bir şehir olarak bilinir. Bu şehirde, her yeni gün, bir öncekinden daha ilginç bir olaya ev sahipliği yapabilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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