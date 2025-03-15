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15 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı

15 Mart Cumartesi Türkiye Gündeminde Neler Vardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.03.2025 - 20:01

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor. 

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık. 

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Gazeteci İsmail Saymaz, yurtdışına çıkmak istediği sırada hakkında yurtdışı yasağı konulduğunu ve pasaportuna el konulduğunu öğrendiğini duyurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz, yurtdışına çıkmak istediği sırada hakkında yurtdışı yasağı konulduğunu ve pasaportuna el konulduğunu öğrendiğini duyurdu.

Saymaz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu duruma tepki göstererek, 'Türkiye’den başka bir yere gitmek gibi bir niyetim yok. Bu uygulamayı, eleştirel gazetecilik üzerinde bir baskı aracı olarak görüyor ve kesinlikle kabul etmiyorum' ifadelerini kullandı.

İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

İmralı heyetinde yer alan DEM Parti Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

Medya Haber TV’de konuşan Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırrı Süreyya Önder’e “Bazı hazırlıklarımız var” dediğini ileri sürdü. Buldan, hazırlıkların ne olduğunu bilmediğini ancak İmralı Adası'na dair bir hazırlık olabileceğini ifade ederek bayramdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceklerini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'kesme altın'a yönelik yeni kararların alınacağının sinyalini vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 'kesme altın'a yönelik yeni kararların alınacağının sinyalini vermişti.

Bugün ise Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile kuyumcularda kesme altın satışının yasaklandığı duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, seçim startını verdi. İlk durağı İzmir olmuştu. Bugün ise yurt gezileri kapsamında Ankara'da konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu, seçim startını verdi. İlk durağı İzmir olmuştu. Bugün ise yurt gezileri kapsamında Ankara'da konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulunan Ekrem İmamoğlu, 'Aramızda kalsın, vakti doldu. Yaşı geçti. Şimdi de Ekrem ağrıları başladı.' dedi.Tüm yurt gezilerinde olduğu gibi Ankara'da da kollarını sıvayan İmamoğlu, ceketini ve kravatını çıkardı.

Bugüne kadar Abdullah Öcalan hakkına 'terörist başı' denilirken, ilk defa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan için "kurucu önder" dedi.

Bugüne kadar Abdullah Öcalan hakkına 'terörist başı' denilirken, ilk defa MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan için "kurucu önder" dedi.

Bahçeli'nin sözleri tepki çekti. Ancak Bahçeli'den sonra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu furyaya katıldı. Bakan Fidan, Öcalan için 'İmralı'dan yapılan çağrıyla örgütün kurucu liderinin örgütün kendisini feshetmesi zamanının geldiğini ve geçtiğini söyledi. Yapılan çağrıya kulak verilmeli. Kurucu iradenin bu türden bir talimat vermesi önemli' dedi.

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İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım sonrası Gazze'deki yıkım bir kez daha gözler önüne serildi. Başta çocuk ve kadınlar olmak üzere binlerce sivilin öldüğü Gazze sokaklarında ise yıkımın ardından umut yeniden filizleniyor.

İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım sonrası Gazze'deki yıkım bir kez daha gözler önüne serildi. Başta çocuk ve kadınlar olmak üzere binlerce sivilin öldüğü Gazze sokaklarında ise yıkımın ardından umut yeniden filizleniyor.

Filistin'in Dünya Kupası Elemeleri için kadrosu sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Bu videoda Gazze sokakları gösterilirken, futbolcuların fotoğrafları Filistinli çocukların ellerinde gösterildi.

Benfica'da hem Orkun Kökçü hem de Kerem Aktürkoğlu ülkemizi temsil eden iki isim. Orkun'un takımın liderlerinden olduğu Benfica'da , Kerem de hızlı bir giriş yapmıştı.

Benfica'da hem Orkun Kökçü hem de Kerem Aktürkoğlu ülkemizi temsil eden iki isim. Orkun'un takımın liderlerinden olduğu Benfica'da , Kerem de hızlı bir giriş yapmıştı.

Kerem'in her maç skora katkı yapması sonrasında tribünler de büyük sevgi gösterilerinde bulunuyordu. Ancak o günleri Kerem artık mumla aratıyor.

Wanda Nara ve Mauro Icardi arasındaki boşanma süreci, bir türlü durulmayan gerilimlerle devam ediyor.

Wanda Nara ve Mauro Icardi arasındaki boşanma süreci, bir türlü durulmayan gerilimlerle devam ediyor.

İkilinin arasındaki son gerginlik, Wanda Nara'nın kızlarının ülkeden çıkarılmaması için mahkeme kararı almasının ardından, Icardi'nin okuldan çocuklarını almaya gitmesiyle patlak verdi. Olayın ardından yaşanan büyük tartışma, polis müdahalesiyle son buldu. Wanda Nara resmen kıyameti koparttığı anlarla duyanlara şok yaşattı!

Birçok kült projede unutulmaz rollere imza atan ve yer aldığı dizilerdeki karakterleriyle hafızalara yerleşen Şinasi Yurtsever'in bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği, vefat haberiyle ortaya çıkmıştı.

Birçok kült projede unutulmaz rollere imza atan ve yer aldığı dizilerdeki karakterleriyle hafızalara yerleşen Şinasi Yurtsever'in bir süredir mide kanseriyle mücadele ettiği, vefat haberiyle ortaya çıkmıştı.

Sanatçı dostlarını ve hastalığından haberdar olmayan annesini 51 yaşındaki ani kaybıyla deriden üzen Şinasi Yurtsever'in sadece birkaç hafta önce sahnelerde olduğu öğrenilmişti. Ahmet Kural'dan Seda Bakan'a birçok isim Şinasi Yurtsever'i bugünkü son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Adana, günlük yaşamında sıradanlıktan uzak, her gün farklı ve dikkat çekici olayların sahnesi olabilen bir şehir olarak bilinir. Bu şehirde, her yeni gün, bir öncekinden daha ilginç bir olaya ev sahipliği yapabilir.

Adana, günlük yaşamında sıradanlıktan uzak, her gün farklı ve dikkat çekici olayların sahnesi olabilen bir şehir olarak bilinir. Bu şehirde, her yeni gün, bir öncekinden daha ilginç bir olaya ev sahipliği yapabilir.

Yine bir haber de Yüreğir İlçesi'nden geldi. Kiremit Mahallesi'nde kapı kapı gezdiği halde hiç bahşiş alamayan davulcu, sokak ortasında davulunu yere vurarak parçaladı. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülenirken bir başka vatandaş ise davulcuyu sakinleştirmeye çalıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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