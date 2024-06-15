15 Haziran Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
15 Haziran Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 15 Haziran Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, kapatıp eylem yapan şüpheli tutuklandı.
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Bir röportaj sırasında bir vatandaş, emekliler ile ilgili söyledikleriyle dikkat çekti. Ekonomik sıkıntılar ve emeklilerin durumu üzerine konuşan vatandaş, tepkisini sert bir şekilde dile getirdi.
Milletler Ligi'nde final etabına kalmayı garantileyen Filenin Sultanları, turnuvanın zorlu rakiplerinden Çin ile karşı karşıya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Tatilcilere kötü haber geldi. Sakarya, Düzce ve Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Türk Hava Yolları (THY), 'Baruthane Pilavcısı' hesabıyla sosyal medyada paylaşımlar yapan Nedim Şahin'e ceza verdi. Bir uçuş sırasında kendi işletmesine ait pilavı yerken çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Nedim Şahin'i kara listeye aldı.
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Yer6 isimli YouTube kanalının, karşıt görüşlere sahip isimleri bir araya getirdiği videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kanalda şimdi de bir şeriat savunucusu ile agnostik bir genci bir araya geldi.
İstanbul'un Adalar ilçesinde gergin anlar yaşandı. İETT'nin Büyükada'ya minibüsler getirmesi tepki çekerken, 10 kişi gözaltına alındı.
15 Temmuz darbe girişiminde eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İktara yönelik yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelen Olçok, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşme talebinde bulundu.
Özel tur şirketleriyle Hac'a giden bazı Türk vatandaşları, otellerinden gözaltına alındı. Diyanet’in, Suudi Arabistan’a giden hacı adayı Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan yönetimine şikayet ettiği iddia edildi. Gözaltına alınan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Halimizi görüyorsunuz. Bizi çöp gibi aldılar sayın Cumhurbaşkanım" dedi.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'le Londra'da bir araya geldi. Erkan Baş “Ayrı ülkelerde yaşasak da aynı düşmana karşı mücadele ediyoruz” dedi. Görüşmeye, ünlü sanatçı sanatçı Mehmet Ali Alabora da katıldı.
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Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı'nı nerede geçirecekleri belli oldu.
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