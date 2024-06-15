Erkan Baş, İşçi Partisi Eski Lideri Jeremy Corbyn'i Londa'da Ziyaret Etti: Mehmet Ali Alabora da Katıldı

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'le Londra'da bir araya geldi. Erkan Baş “Ayrı ülkelerde yaşasak da aynı düşmana karşı mücadele ediyoruz” dedi. Görüşmeye, ünlü sanatçı sanatçı Mehmet Ali Alabora da katıldı.