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Erkan Baş, İşçi Partisi Eski Lideri Jeremy Corbyn'i Londa'da Ziyaret Etti: Mehmet Ali Alabora da Katıldı

Erkan Baş, İşçi Partisi Eski Lideri Jeremy Corbyn'i Londa'da Ziyaret Etti: Mehmet Ali Alabora da Katıldı

Londra TİP Erkan Baş
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.06.2024 - 23:22

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'le Londra'da bir araya geldi. Erkan Baş “Ayrı ülkelerde yaşasak da aynı düşmana karşı mücadele ediyoruz” dedi. Görüşmeye, ünlü sanatçı sanatçı Mehmet Ali Alabora da katıldı.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş Londra'da, İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'i ziyaret etti.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş Londra'da, İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'i ziyaret etti.

Evrensel'in haberine göre; kuzey Londra'da Islington North bölgesinden bağımsız aday olan Corbyn'i seçim bürosunda ziyaret eden Baş, Corbyn'le birlikte ev ev gezerek seçmenden Corbyn'e oy vermelerini istedi.

Erkan Baş, “Ayrı ülkelerde yaşasak da aynı düşmana karşı mücadele ediyoruz” diyerek dayanışma içinde mücadele etmek istediklerini söyledi.Corbyn ise, bölgesinde en büyük göçmen toplumlarından olan Türk ve Kürt toplumu ile yakından çalıştığını hatırlatarak, TİP üyelerinin seçim çalışmasına katılmasını istedi.

Erkan Baş, “Ayrı ülkelerde yaşasak da aynı düşmana karşı mücadele ediyoruz” diyerek dayanışma içinde mücadele etmek istediklerini söyledi.Corbyn ise, bölgesinde en büyük göçmen toplumlarından olan Türk ve Kürt toplumu ile yakından çalıştığını hatırlatarak, TİP üyelerinin seçim çalışmasına katılmasını istedi.

Corbyn, uzun yıllar boyunca Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) ile yakından çalıştığını, her yıl DAY-MER Festivali'ne katıldığını, bu yıl da 7 Temmuz'da yine katılacağını söyleyerek, Türk ve Kürt toplumu ile kurduğu iyi ilişkilerden söz etti. Baş ve Corbyn yaptıkları görüşme sonrası birlikte seçmen ziyaret ettiler. Gittikleri evlerde Türkiyelilere konuşan Baş, Corbyn'e oy istedi

Corbyn, uzun yıllar boyunca Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) ile yakından çalıştığını, her yıl DAY-MER Festivali'ne katıldığını, bu yıl da 7 Temmuz'da yine katılacağını söyleyerek, Türk ve Kürt toplumu ile kurduğu iyi ilişkilerden söz etti. Baş ve Corbyn yaptıkları görüşme sonrası birlikte seçmen ziyaret ettiler. Gittikleri evlerde Türkiyelilere konuşan Baş, Corbyn'e oy istedi

. Bir seçmen, "Biz ailece Corbyn'e oy vereceğiz" demesinin üzerine Baş, "Bu iş tamamdır" diyerek Corbyn'e olan ilgiden memnuniyetini belirtti.

. Bir seçmen, "Biz ailece Corbyn'e oy vereceğiz" demesinin üzerine Baş, "Bu iş tamamdır" diyerek Corbyn'e olan ilgiden memnuniyetini belirtti.

Buluşmadan bir fotoğraf paylaşan Mehmet Ali Alabora da Corbyn'in seçimlere bağımsız girdiğini ve Baş'ın kendisine destek için geldiğini aktardı. Alabora "Her zaman Britanya'daki Türkiyeli topluluğun yoldaşı, ırkçılığın karşıtı oldu, barış ve adaleti savundu. 4 Temmuz'da ona oy verebiliyorsanız, şanslısınız" ifadelerini kullandı.

Buluşmadan bir fotoğraf paylaşan Mehmet Ali Alabora da Corbyn'in seçimlere bağımsız girdiğini ve Baş'ın kendisine destek için geldiğini aktardı. Alabora "Her zaman Britanya'daki Türkiyeli topluluğun yoldaşı, ırkçılığın karşıtı oldu, barış ve adaleti savundu. 4 Temmuz'da ona oy verebiliyorsanız, şanslısınız" ifadelerini kullandı.
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