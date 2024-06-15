Nihal Olçok'tan Dikkat Çeken Talep: Bayramda, Devlet Bahçeli ile Görüşmek İstedi
Nihal Olçok'tan Dikkat Çeken Talep: Bayramda, Devlet Bahçeli ile Görüşmek İstedi
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15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi.
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Yurt dışında yaşayan gazeteci Ergun Babahan'ın "MHP’den AKP’ye sitem: Biz Erol Olçok ve oğlunun öldürülmesinin üzerine böyle gittik mi” şeklindeki paylaşımını alıntılayan Nihal Olçok, Bahçeli'nin son grup toplantısında elinde tuttuğu dosyaya ve "Allah bana yeter" yazılı yüzüğe göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:
"Sayın genel başkan Devlet Bahçeli, kabul ederseniz bayramda bir acı kahvenizi içmeye gelmek isterim. Belki biraz da acıları konuşuruz. Hakikati, hakikatli bir biçimde. Nasip... Ben yüzükten değil ama o elinizle tuttuğunuz dosyadan ümitliyim."
İşte o paylaşım:
Nihal Olçok, Ayşe Ateş ile görüşen Erdoğan'a da seslenmişti. Erdoğan'ın danışmanı olan eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Nihal Olçok, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ben de bu fotoğraftaki iki kişinin katillerini arıyorum. Hala! Ayrıca Ayşe Ateş hanımefendi ile görüşmenize çok mutlu oldum. Yarının sahibi Allah'tır diyorum."
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