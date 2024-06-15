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Nihal Olçok'tan Dikkat Çeken Talep: Bayramda, Devlet Bahçeli ile Görüşmek İstedi

Nihal Olçok'tan Dikkat Çeken Talep: Bayramda, Devlet Bahçeli ile Görüşmek İstedi

Darbe 15 Temmuz Devlet Bahçeli
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.06.2024 - 20:58

15 Temmuz darbe girişiminde eşini ve oğlunu kaybeden Nihal Olçok, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İktara yönelik yaptığı sert açıklamalarla gündeme gelen Olçok, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşme talebinde bulundu.

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15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi.

Yurt dışında yaşayan gazeteci Ergun Babahan'ın "MHP’den AKP’ye sitem: Biz Erol Olçok ve oğlunun öldürülmesinin üzerine böyle gittik mi” şeklindeki paylaşımını alıntılayan Nihal Olçok, Bahçeli'nin son grup toplantısında elinde tuttuğu dosyaya ve "Allah bana yeter" yazılı yüzüğe göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

Yurt dışında yaşayan gazeteci Ergun Babahan'ın "MHP’den AKP’ye sitem: Biz Erol Olçok ve oğlunun öldürülmesinin üzerine böyle gittik mi” şeklindeki paylaşımını alıntılayan Nihal Olçok, Bahçeli'nin son grup toplantısında elinde tuttuğu dosyaya ve "Allah bana yeter" yazılı yüzüğe göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın genel başkan Devlet Bahçeli, kabul ederseniz bayramda bir acı kahvenizi içmeye gelmek isterim. Belki biraz da acıları konuşuruz. Hakikati, hakikatli bir biçimde. Nasip... Ben yüzükten değil ama o elinizle tuttuğunuz dosyadan ümitliyim."

"Sayın genel başkan Devlet Bahçeli, kabul ederseniz bayramda bir acı kahvenizi içmeye gelmek isterim. Belki biraz da acıları konuşuruz. Hakikati, hakikatli bir biçimde. Nasip... Ben yüzükten değil ama o elinizle tuttuğunuz dosyadan ümitliyim."

İşte o paylaşım:

Nihal Olçok, Ayşe Ateş ile görüşen Erdoğan'a da seslenmişti. Erdoğan'ın danışmanı olan eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Nihal Olçok, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ben de bu fotoğraftaki iki kişinin katillerini arıyorum. Hala! Ayrıca Ayşe Ateş hanımefendi ile görüşmenize çok mutlu oldum. Yarının sahibi Allah'tır diyorum."

Nihal Olçok, Ayşe Ateş ile görüşen Erdoğan'a da seslenmişti. Erdoğan'ın danışmanı olan eşi Erol Olçok ile oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Nihal Olçok, şu ifadeleri kullanmıştı: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan ben de bu fotoğraftaki iki kişinin katillerini arıyorum. Hala! Ayrıca Ayşe Ateş hanımefendi ile görüşmenize çok mutlu oldum. Yarının sahibi Allah'tır diyorum."
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