Liderlerin Kurban Bayramı Programları Belli Oldu: Partilerin Bayramlaşma Programları İkinci Gün
Liderlerin Kurban Bayramı Programları Belli Oldu: Partilerin Bayramlaşma Programları İkinci Gün
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı'nı nerede olacakları belli oldu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı ailesiyle Ankara dışında geçirecek.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bayram boyunca Ankara'da olacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramı ailesiyle Manisa'da geçirecek. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da olacak. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Afyonkarahisar'da bayramı kutlayacak.
Siyasi partiler arasındaki geleneksel bayramlaşma etkinliği bu yıl da bayramın ikinci günü gerçekleştirilecek.
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orada olacak, burada kutlayacak yazmışsın ama başlıkta nerede geçirecekler yazıyor.. nerede geçirecekler