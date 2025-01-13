13 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
13 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz saatlerde, dizi sektöründeki tekelleşme iddiaları üzerine bir yorum da ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan gelmişti. Sektördeki çarpıklıkları ve haksızlıkları tek tek analiz eden Sangu'nun flood'u X'te büyük ses getirdi. Konuya Birsen Altuntaş dahil olup, Elçin Sangu'ya direkt bir taş atınca da ortalık karıştı. X'in kazanı dün Altuntaş ve Sangu kavgasıyla kaynıyordu.. Birsen Altuntaş'la kavgalarıyla meşhur Farah Zeynep Abdullah, yaşananları görünce Elçin Sangu'yu yalnız bırakmadı!
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Senelerdir musmutlu ailesiyle hayran bırakan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın bir süredir boşanacağı konuşuluyordu. Boşanma iddialarını yalanlayan ve beraber mutlu olduklarını dile getiren çiftin röportajlarının her biri ayrı gündem olmuş, analiz edilmişti. Bir süredir beraber hiç paylaşım yapmayan ikilinin "ayrılık" ihtimalinin yeniden konuşulmasına Pelin Akil'in radikal değişimi sebep oldu. Upuzun, kabarık ve kıvırcık güzelim saçlarına kıyan Pelin Akil'in yeni tarzı kimileri tarafından çok beğenilirken kimileri de hiç içine sindiremedi!
Avukat Nail Gönenli ile 8 yıllık aşk orucunu bozduktan sonra ayrılık kararı alan Çağla Şıkel, geçtiğimiz gece Kuruçeşme'de bir mekan çıkışı yeni aşkı olduğu iddia edilen beyefendi ile görüntülenmişti. Üstelik beyefendinin Şıkel'den 15 yaş küçük olduğu da iddialar arasındaydı. Kameralara yakalanınca aşkı doğrulamak mecburiyetinde kalan Çağla Şıkel, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından "15 yaş küçük sevgili" iddiasına tepki gösterdi.
Geçtiğimiz gün evinde düşüp fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Edip Akbayram'ın iç kanama geçirdiği anlaşılmış ve ameliyata alınmıştı. Ameliyatı başarılı geçen sanatçının durumunun ciddiyetini koruduğunu Ferhat Göçer'den öğrenmiştik. Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre Akbayram'ın son durumu hakkındaki açıklama kızı Türkü Akbayram'dan geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz günlerde ön yüzünde Ayşe Barım, ID İletişim ve Serenay Sarıkaya'nın ön planında olduğu dizi ve film sektöründeki ‘tekelleşme' iddiaları büyümeye devam ederken bir hamle de Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık harekete geçti, Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı verildi.
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YouTube'da BÜRO isimli yeni bir programa başlayan yönetmen, senarist ve sinema yazarı Melikşeh Altuntaş, ilk bölümünü yayınlar yayınlamaz yönetmen Cem Özüduru ile yaşadığı polemikle gündeme gelmişti. İzleyicilerinin yorumlarını okuduğu yeni kesitte Gupse Özay'ın adını gördüğü gibi çıldıran Melikşah Altuntaş, ünlü oyuncuyla ilgili çok ağır ithamlarda bulundu. İroni mi yapıyor, yoksa söylediklerinde ciddi mi merak konusu oldu. Bir dönem oldukça yakın olan ikilinin nasıl bu hale geldiği ise merak konusu oldu...
Dün akşam saatlerinde X hesabından dizi sektöründeki "tekelleşme" iddiaları hakkında uzunca bir analiz yapan Elçin Sangu, bir anda gecenin gündemine oturmuştu. İlk önce Rasim Ozan Kütahyalı'yla atışan Elçin Sangu, Birsen Altuntaş'ın taş atmasıyla beraber X'te hararetli bir tartışmanın içine girmişti. Gece, Sangu'nun Altuntaş'a "Yarın sana küçük bir sürprizim var, beklemede kal" demesiyle sona ermiş, hepimizi de merakta bırakmıştı. Sangu'nun sürpriz paketi geçtiğimiz dakikalarda elimize ulaştı. Gelin, neler olmuş beraber bakalım!
Son zamanlarda sahne için seçtiği elbiselerle herkesin diline düşen Sibel Can, geçtiğimiz günlerde Bursa Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verdi. En son aklınıza gelebilecek her şeye benzetilen elbisesiyle gündeme gelen Sibel Can, geceye özel kombiniyle yine göz kanatmayı başardı. Gelin, simsiyah elbisenin üstüne emanet gibi bağlanmış kırmızı sütyen kurdeleye bir beraber bakıp, bu müthiş tasarım sosyal medya kullanıcıları tarafından nasıl yorumlanmış görelim!
Dilan ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından tüm gözlerin sosyal medya fenomenlerine çevrildiği bir dönem yaşamıştık. Tam da o sırada sosyal medya fenomeni Beril ve Kıvanç Talu'nun 150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. 5 Ocak 2024'te tutuklanarak cezaevine gönderilen çift için yargı vakti geldi çattı. Haklarında 195'er yıla kadar hapis cezası istenen Talu çifti bugün ilk kez hakim karşısına çıktı!
Şimdilerde Sandık Kokusu'nda Özge Özpirinçci'yle partner olan Engin Öztürk'ün karizması son zamanlarda hiç olmadığı kadar popüler! Her zaman en yakışıklı oyuncular arasında gösterilen Öztürk'e yükselenlerin çok olduğu şu dönemde geçtiğimiz saatlerde yaşananlar ise şaşırtıcı 🙈 Buyurun gelin, Engin Öztürk'ün benzincide hayranıyla çektirdiği fotoğrafta tüm gözler nasıl da beyefendiye kaymış hatta beyefendi X ahalisini ayağa kaldırmış beraber görelim!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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