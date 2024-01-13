13 Ocak 2024 Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
13 Ocak 2024 Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 13 Ocak Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında pazartesi günü bayrak töreni öncesi Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Bergen filmini “Şiddet içeriyor” diyerek yasaklatan ve filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah’a tazminat davası açan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, AK Parti’den ayrılarak İYİ Parti'ye geçti, Başkan Özgan’a oyuncu Farah Zeynep Abdullah’tan ‘tebrik’ gecikmedi.
Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddiaları nedeniyle başkanlık görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Semih Şahin'in istifasının ardından yapılan oylamada başkanlık el değiştirdi. Yapılan oylamada AK Parti, MHP ve İYİ Parti aynı adaya oy verdi.
Survivor All Star'da izleyici yarışmalarla ilgili bazı isyanlarda bulunmaya başlamıştı. Acun Ilıcalı bunları görmüş olacak ki Acil Durum Konseyi düzenleyerek kuralların değiştiğini açıkladı.
Son dönemde özellikle sosyal medyada, insanların gerçekleştirdikleri eylemler karşısında şaşkınlığa uğruyoruz. Hem şaşkınlığa uğradığımız hem de sinirlerimizi bozan bir video daha sosyal medyada viral oldu.
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Melike Şahin, İBB kapsamında öğretmenler için düzenlenen konser etkinliğine 'fazla rüzgar' nedeniyle son dakika çıkmamış ve linç üstüne linç yemişti hatırlarsanız. O gün hakkında açıklama yapan Şahin, yediği linçleri kadın olmasına bağlayınca yeni linçlerin de kilidini açmış oldu.
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Ünlü şarkıcı Ariana Grande'nin evine zorla giren ve bunu tam 92 kez yapan sapık, sonunda yakalandı. Ariana Grande'yi taciz eden kişi 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Dolmabahçe'de yapılan güvenlik zirvesi 45 dakika sürdü.
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