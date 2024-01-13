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Rüzgar Yüzünden Sahneye Çıkmayan Melike Şahin Gelen Linçleri Kadın Olmasına Bağlayınca Yeni Linç Kilidini Açtı

Rüzgar Yüzünden Sahneye Çıkmayan Melike Şahin Gelen Linçleri Kadın Olmasına Bağlayınca Yeni Linç Kilidini Açtı

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
13.01.2024 - 22:59

Melike Şahin, İBB kapsamında öğretmenler için düzenlenen konser etkinliğine 'fazla rüzgar' nedeniyle son dakika çıkmamış ve linç üstüne linç yemişti hatırlarsanız. O gün hakkında açıklama yapan Şahin, yediği linçleri kadın olmasına bağlayınca yeni linçlerin de kilidini açmış oldu.

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Biliyorsunuz ki Melike Şahin son dönemlerin en popüler isimlerinden bir tanesi.

Biliyorsunuz ki Melike Şahin son dönemlerin en popüler isimlerinden bir tanesi.

Kendisini "Deli Kan", "Tutuşmuş Beraber", "Pusulam Rüzgar" ve "Diva Yorgun" gibi parçalardan tanıyoruz.

Kendisini "Deli Kan", "Tutuşmuş Beraber", "Pusulam Rüzgar" ve "Diva Yorgun" gibi parçalardan tanıyoruz.

Hatırlarsanız ünlü sanatçı geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat faaliyetleri kapsamında öğretmenlere özel düzenlediği konserde sahne alacaktı.

Hatırlarsanız ünlü sanatçı geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat faaliyetleri kapsamında öğretmenlere özel düzenlediği konserde sahne alacaktı.

Ancak Melike Şahin, etkili olan lodos nedeniyle son dakikada sahneye çıkamayacağını söylemişti.

Ancak Melike Şahin, etkili olan lodos nedeniyle son dakikada sahneye çıkamayacağını söylemişti.

İBB Kültür Sanat hesabı ise ne şarkıcıyı ne de ekibi sahne almaya ikna edebildiklerini açıklayarak Melike Şahin'in söylemlerini yalanlamıştı.

İBB Kültür Sanat hesabı ise ne şarkıcıyı ne de ekibi sahne almaya ikna edebildiklerini açıklayarak Melike Şahin'in söylemlerini yalanlamıştı.
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Hal böyle olunca Melike Şahin, halk tarafından büyük tepki toplamış hatta linç edilmişti.

Hal böyle olunca Melike Şahin, halk tarafından büyük tepki toplamış hatta linç edilmişti.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏼

Melike Şahin, yaşanan o olaydan sonra yediği linçler hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Melike Şahin, yaşanan o olaydan sonra yediği linçler hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

"Siz hangi erkek müzisyenin günlerce linçlendiğini gördünüz?" diyen Şahin, tepki alma sebebini kadın olmasına bağladı.

"Siz hangi erkek müzisyenin günlerce linçlendiğini gördünüz?" diyen Şahin, tepki alma sebebini kadın olmasına bağladı.

İşte Melike Şahin'in açıklamaları 👇🏼

"Başarılı olmanın bedelini ödüyorum" diyen Şahin'in açıklaması sosyal medya kullanıcılarını pek tatmin etmemiş olacak ki ünlü sanatçı tepkileri yeniden üzerine çekti.

"Başarılı olmanın bedelini ödüyorum" diyen Şahin'in açıklaması sosyal medya kullanıcılarını pek tatmin etmemiş olacak ki ünlü sanatçı tepkileri yeniden üzerine çekti.
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Gelin tepkilere birlikte bakalım!

Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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shiroshinju

Elini sallasan şarkıcıya çarpıyor, ben çok mu geriden geliyorum, çok mu yaşlandım nedir,şarkıcı diye paylaştığınız çoğu insanı tanımıyorum.Ülkede ne kadar fe... Devamını Gör