Rüzgar Yüzünden Sahneye Çıkmayan Melike Şahin Gelen Linçleri Kadın Olmasına Bağlayınca Yeni Linç Kilidini Açtı
Rüzgar Yüzünden Sahneye Çıkmayan Melike Şahin Gelen Linçleri Kadın Olmasına Bağlayınca Yeni Linç Kilidini Açtı
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Biliyorsunuz ki Melike Şahin son dönemlerin en popüler isimlerinden bir tanesi.
Kendisini "Deli Kan", "Tutuşmuş Beraber", "Pusulam Rüzgar" ve "Diva Yorgun" gibi parçalardan tanıyoruz.
Hatırlarsanız ünlü sanatçı geçtiğimiz aylarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür sanat faaliyetleri kapsamında öğretmenlere özel düzenlediği konserde sahne alacaktı.
Ancak Melike Şahin, etkili olan lodos nedeniyle son dakikada sahneye çıkamayacağını söylemişti.
İBB Kültür Sanat hesabı ise ne şarkıcıyı ne de ekibi sahne almaya ikna edebildiklerini açıklayarak Melike Şahin'in söylemlerini yalanlamıştı.
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Hal böyle olunca Melike Şahin, halk tarafından büyük tepki toplamış hatta linç edilmişti.
Melike Şahin, yaşanan o olaydan sonra yediği linçler hakkında bazı açıklamalarda bulundu.
"Siz hangi erkek müzisyenin günlerce linçlendiğini gördünüz?" diyen Şahin, tepki alma sebebini kadın olmasına bağladı.
İşte Melike Şahin'in açıklamaları 👇🏼
"Başarılı olmanın bedelini ödüyorum" diyen Şahin'in açıklaması sosyal medya kullanıcılarını pek tatmin etmemiş olacak ki ünlü sanatçı tepkileri yeniden üzerine çekti.
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Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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