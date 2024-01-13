Rüzgar Yüzünden Sahneye Çıkmayan Melike Şahin Gelen Linçleri Kadın Olmasına Bağlayınca Yeni Linç Kilidini Açtı

Melike Şahin, İBB kapsamında öğretmenler için düzenlenen konser etkinliğine 'fazla rüzgar' nedeniyle son dakika çıkmamış ve linç üstüne linç yemişti hatırlarsanız. O gün hakkında açıklama yapan Şahin, yediği linçleri kadın olmasına bağlayınca yeni linçlerin de kilidini açmış oldu.

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