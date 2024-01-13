AK Parti'den İYİ Parti'ye Geçen Başkan'a Farah Zeynep Abdullah'tan Mesaj: "Yolun Açık Olsun Zeka Küpü Başkan"
AK Parti'den İYİ Parti'ye Geçen Başkan'a Farah Zeynep Abdullah'tan Mesaj: "Yolun Açık Olsun Zeka Küpü Başkan"
Bergen filmini “Şiddet içeriyor” diyerek yasaklatan ve filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah’a tazminat davası açan Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, AK Parti’den ayrılarak İYİ Parti'ye geçti, Başkan Özgan’a oyuncu Farah Zeynep Abdullah’tan ‘tebrik’ gecikmedi.
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Adana'nın Kozan ilçesinde mevcut Belediye Başkanı olan Kazım Özgan, AKP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçti.
Özgan, İYİ Parti'ye geçmesinin ardından partinin Kozan Belediye Başkan Adayı gösterildi.
Özgan, başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Bergen filminin yasaklandığı iddiasıyla da gündeme gelmişti.
Bergen’i öldüren Halis Serbest’in yaşadığı Adana’nın Kozan ilçesinde filmin vizyona girdiği, ancak sonradan kaldırıldığı iddia edilmiş, Özgan ise iddiaları reddetmişti.
Özgan, ilçede Bergen filminin yayınlanmasının yasaklanmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya IQ testi ile cevap veren filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah'a 'hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açmıştı.
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Gelişmelerin ardından ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan da bir paylaşım geldi.
X hesabından bir paylaşım yapan Abdullah, “Yolun açık olsun Bergen filmi için ‘Araştırdım bu film şiddet içeriyor’ deyip Kozan’da gösterilmesine mani olan, bana dava açıp, filminin reklamı için ‘Ünümden faydalanmak istiyor’ diyen zeka küpü başkan” ifadelerini kullandı.
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