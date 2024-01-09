2023'ten Kopamayan Farah Zeynep Abdullah 2024'e Biraz Geç Girdi: "Abla Seni Geçen Yılda mı Unuttuk?" Dedirtti
2023'ten Kopamayan Farah Zeynep Abdullah 2024'e Biraz Geç Girdi: "Abla Seni Geçen Yılda mı Unuttuk?" Dedirtti
Farah Zeynep Abdullah'ın 2024 pozlarını geç paylaşması sosyal medyanın diline düştü. Ünlü oyuncunun yeni yıl pozlarına 'Abla, seni 2023'te mi unuttuk?' yorumları geldi.
Detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
2023 yılının gözde isimlerinden bir tanesi Farah Zeynep Abdullah oldu.
Biyografi filmlerinin kraliçesi Farah Zeynep Abdullah'ı magazin kaoslarından Kızılcık Şerbeti'ne tartışmalardan kıyafet polemiklerine kadar birçok yerde sık sık gördük bu yıl.
Dobra tavırlarından hiç vazgeçmeyen ünlü oyuncu bu yıl magazin gündeminin de en konuşulan isimlerinden biri oldu.
Farah Zeynep Abdullah 2023 yılını çok sevmiş olacak ki 2024'e giresi gelmedi.
2024 pozlarını geç paylaşan ünlü oyuncu sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Farah Zeynep Abdullah'ın yeni yıl pozlarına "Abla biz seni 2023'te mi unuttuk?" yorumları geldi.
Gelin tepkilere birlikte bakalım!
👇🏼
👇🏼
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
👇🏼
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ünlü oyuncunun yeni yıl pozları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın