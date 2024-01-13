Duygu Özaslan'ın Barınaktan Sahiplendiği Vefat Eden Köpeği Snape'e Vedası Kalbinizi Sızlatacak
Duygu Özaslan'ın Barınaktan Sahiplendiği Vefat Eden Köpeği Snape'e Vedası Kalbinizi Sızlatacak
Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın, barınaktan sahiplendiği ve sevgiyle bağlandığı köpeği Snape'in vefatı sevenlerini derinden üzdü. Özaslan'ın takipçileriyle paylaştığı vedası, kalpleri sızlattı. Özaslan, köpeğine 'yasın beş evredi dediler, ben kaçındayım bilmiyorum' sözleriyle veda etti.
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Influencer dünyasının en eski isimlerinden biri olan Duygu Özaslan'ı çektiği makyaj videolarından tanıyoruz.
Şahsına münhasır kişiliğiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Özaslan, sosyal medya hesabında işinin yanı sıra özel hayatını da sık sık paylaşıyor.
Kendisi aynı zamanda büyük bir hayvansever. Özaslan'ın iki tane sevimli mi sevimli oğlu var.
Özaslan'ın Sirius ve Snape'i ne kadar sevdiğini anlatmaya gerek yok diye düşünüyoruz.
Ünlü influencer, köpeği Snape'i barınaktan sahiplenmişti hatırlarsanız.
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Hatta hasta olan köpeğinin iyileşmesi için takipçilerinden iyi dilekler beklediğini de söylemişti.
Bir süredir paylaşım yapmayan Duygu Özaslan bugün paylaştığı reels videosu ile köpeği Snape'in vefat ettiğini duyurdu.
Özaslan'ın son paylaşımındaki oğlu Snape' vedası hepimizin kalbini sızlattı.
Özaslan paylaştığı veda videosuna "bir hayatı sokaktan kurtarmanıza ve kalbinizi açmanıza ilham olabildiyse Snape, her şeye değmiş demektir." notunu düştü.
Özaslan'ın Snape'e veda ettiği paylaşımına sevenlerinden birçok baş sağlığı mesajı geldi.
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Işıklar içinde uyu Snape...
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