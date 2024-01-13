Duygu Özaslan'ın Barınaktan Sahiplendiği Vefat Eden Köpeği Snape'e Vedası Kalbinizi Sızlatacak

Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın, barınaktan sahiplendiği ve sevgiyle bağlandığı köpeği Snape'in vefatı sevenlerini derinden üzdü. Özaslan'ın takipçileriyle paylaştığı vedası, kalpleri sızlattı. Özaslan, köpeğine 'yasın beş evredi dediler, ben kaçındayım bilmiyorum' sözleriyle veda etti.

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