AK Parti, MHP ve İYİ Parti İttifak Oldu: Bilecik Belediyesi'nde Yeni Başkan Mustafa Sadık Kaya Oldu
AK Parti, MHP ve İYİ Parti İttifak Oldu: Bilecik Belediyesi'nde Yeni Başkan Mustafa Sadık Kaya Oldu
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CHP'li 11, AK Parti'li 6, MHP'li 4, İYİ Partili 2 ve bağımsız 2 üyeden oluşan mecliste başkanlık seçimi, gizli oy açık tasnif usulüyle gerçekleştirildi.
İlk turda, başkan adaylarından CHP'li üye sosyal medyada 'Bilecikli Targeryan' lakaplı Melek Mızrak Subaşı'na 11, AK Parti'li Hasan Cinit'e 10, İYİ Partiden istifa eden bağımsız Mustafa Sadık Kaya'ya 4 oy çıktı.
Üyelerin 3'te 2 çoğunluğu arandığından ikinci tura gidilen oylamada sonuç değişmeyince, salt çoğunluğun yeterli olduğu üçüncü tura geçildi.
Cinit'in adaylıktan çekildiği bu turda 11 oy alan Melek Mızrak Subaşı'na karşı 14 oyla Mustafa Sadık Kaya başkan seçildi.
Bilecik Belediye Başkanı Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, meclis üyelerinin teveccühüyle göreve seçildiğini belirterek, "3 defa başkanlık divanına başkanlık ettim, bu sefer ben aday oldum. Bilecik için hayırlı olsun. Bilecik'in ne ihtiyacı varsa paralar oraya harcanacak. Bunu Bilecik halkının bilmesini istiyorum. Bilecik için el ele verip çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
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