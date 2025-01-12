12 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
12 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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1. Rekabet Kurulu tarafından bazı menajerlik şirketlerine açılan soruşturma konuşulmaya devam ediyor. Ayrıca iddiaya göre sektörde tekelleşmeye çalışan menajerlik şirketleri bazı oyunculara mobbing de uyguluyor. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre ise savcılığın da re’sen başlattığı soruşturma kapsamında reklam aşkı iddiasıyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir de ifade verecek.
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2. California tarihinin en korkunç yangınlarıyla mücadele ederken, Los Angeles’taki alevler milyon dolarlık mülkleri kül etti. Beş gündür kontrol altına alınamayan yangınlarda 16 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce insan tahliye edildi. Türk ünlü çift Kenan Doğulu ve Beren Saat’in Los Angeles’taki evi de yangından nasibini aldı. Yıllar önce 1.2 milyon dolara aldıkları ev tamamen kül olurken, mahalledeki diğer villalar da yok oldu. Doğulu yaşadığı kaybı “Anılar, stüdyom, fotoğraflar, videolar, tablolar ve koleksiyonum… Her şey gitti” diyerek anlattı. Çift yangınlar söndükten sonra bölgeyi ziyaret etmeyi planlıyor.
3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde şarkıcı İbrahim Tatlıses de yer almıştı. Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir kez daha aday olup olmayacağını sormuş ve “Söz aldık” demişti. Mustafa Sandal, İbrahim Tatlıses’in bu sorusuna tepki gösterdi.
4. Dobralığını ayrı, hazırcevaplarını ayrı sevdiğimiz İrem Derici, sık sık gündem olan isimlerden biri. Bu sefer dikkatleri üzerine çekmesinin sebebi ise konser maratonuna hız kesmeden devam ederken kendisinden gelen korkutan haber! Sabah saatlerinde düştüğü öğrenilen İrem Derici, Mersin konserini iptal etmek zorunda kaldı. Buyurun, neler olmuş detaylara beraber bakalım.
5. Yeni yıla girmemizin ardından zaten her zaman kaoslarla dolu olan rap dünyasında gerilim ve atışmalar hız kesmeden devam etti. İki ünlü rapçi Sefo ve Reynmen, sosyal medya üzerinden birbirlerine girdi. Sefo, eski dostu Reynmen ile ortak kliplerinden hak ettiği kazancı alamadığını iddia etti. Bunun üzerine upuzun bir yazı yayımlayan Reymen'e Sefo'dan misilleme gecikmedi. Reynmen'in adını 'Yağmuradam' olarak değiştiren Sefo, Bonita'nın klip kapağından Reynmen'i kaldırdı.
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6. Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra uzunca bir süre aşka kapılarını kapatan Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda seki sene sonra kendisine aşk orucunu bozduran avukat Nail Gönenli ile de yollarını ayırmıştı. Nail Gönenli'yle arkadaşlığının devam ettiğinin altını çizen Şıkel, eski aşkıyla birçok kez görüntülendi fakat barışma haberi gelmedi. Şıkel yeni bir aşk orucuna girdi sanıyorduk ki geçtiğimiz gece işler değişti. Şıkel, bir süredir magazin kulislerinde aşk iddiası olarak dönen 15 yaş küçük beyefendiyle ilk kez yakalandı!
7. Birkaç gündür dur durak bilmeden devam eden dizi sektöründeki çarpıklık ve "tekelleşme" iddiaları alıp başını gitti! Ünlüler arasında taraf belli ettikleri bir tartışmaya dönüşen, hemen hemen her ismin de eteğindeki taşları döktüğü mesele gün geçtikçe büyüdü. Sektördeki tekelleşme iddialarına bir yorum da ünlü oyuncu Elçin Sangu'dan geldi.
8. Bir dönem birbirinin yanından ayrılmayan can dostlar Ezgi Mola ve Enis Arıkan küsüp görüşmeyi keseli çok oldu biliyorsunuz... Ezgi Mola'nın doğumundan sonra bıçak gibi kesilen arkadaşlık, geçtiğimiz günlerde yeniden alevlenmişti. Ezgi Mola'nın paylaştığı arkadaşlık temalı hikayenin Enis Arıkan'a gönderme olup olmadığı düşünülmüştü. Gönderme mevzusu yalanlandı fakat geçtiğimiz saatlerde bir X kullanıcısı konuya bambaşka bir yerden yaklaştı! Gelin, neler olmuş beraber bakalım!
9. Günlerdir dur durak bilmeden dizi sektöründeki "tekelleşme" iddiaları tartışılıyor. Hemen hemen tüm ünlülerin konuya dair açıklamalar paylaştığı meselede, kimileri iddiaları yalanlarken kimileri de "tekelleşmenin" sektörün bir gerçeği olduğunu ve konunun magazinselleşmemesi gerektiğini vurguluyor. Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde Elçin Sangu da tartışmalara dahil olmuş, bir analiz paylaşmıştı. Sangu'nun flood'unu haklı bulup destek çıkan Rasim Ozan Kütahyalı, Elçin Sangu'nun tepkisini çekti. Gelin, neler olmuş beraber görelim.
10. Geçtiğimiz saatlerde, günlerdir gündemi meşgul eden dizi sektöründeki "tekelleşme" iddiaları hakkında uzun bir analiz paylaşan Elçin Sangu, paylaşımı yaptıktan birkaç saat sonra X'ten çıkamaz oldu. Önce Rasim Ozan Kütahyalı ile atışan Sangu, hemen ardından Birsen Altuntaş'la hararetli bir tartışmanın içinde buldu kendisini... İlk taşı atan Birsen Altuntaş'tı fakat olay büyüdükçe büyüdü, herkesin gözünün çevrildiği bir kavga haline geldi. Gelin, neler yaşanmış beraber görelim!
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11. Sosyal medyada ürettiği içerikler ile popülerleşen Danla Bilic, aşk hayatı ve çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelen bir isim. Ünlü Influencer, İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu. İtiraf üzerine itirafta bulunan Bilic, tuvalete çıkma alışkanlıklarını da paylaştı.
12. Geçtiğimiz günlerde Malta konserinde yasa dışı bahis sitesinin logosunun tam altında pozları yayılan Kerimcan Durmaz, yasa dışı bahis reklamı yapma suçlamasıyla tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Sosyal medyada birçok ünlü isimden Durmaz'a destek mesajları gelirken, biricik dostu Samet Liçina da yaşananlara tepki göstermişti. Samet Liçina, hala cezaevinde olan arkadaşına bir mektup yazdı, "hayat bize meydan okuyor" dedi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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