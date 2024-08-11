11 Ağustos Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler

Bir kez daha Türkiye gündemine oturan haberlerle bir aradayız! Pazar akşamı gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okumak istediğiniz, 'Dün gece ne oldu?' diyeceğiniz haberleri sizin için bir araya getirdik.

İşte 11 Ağustos Pazar akşamı yaşananlar...