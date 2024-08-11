11 Ağustos Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
11 Ağustos Pazar Akşamı Kaçırdığın Haberler
Bir kez daha Türkiye gündemine oturan haberlerle bir aradayız! Pazar akşamı gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okumak istediğiniz, 'Dün gece ne oldu?' diyeceğiniz haberleri sizin için bir araya getirdik.
İşte 11 Ağustos Pazar akşamı yaşananlar...
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1. Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali olma özelliği taşıyan Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) yangın çıktı! Rusya ve Ukrayna, yangın için birbirini suçlarken bir yandan söndürme çalışmaları da sürüyor.
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2. Olimpiyat Oyunlarına damgasını vuran pozu ile 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde ülkemize gümüş madalyayı getiren Yusuf Dikeç, Berlin duvarında yerini aldı. Dominikli grafiti sanatçısı Jesus Cruz Artiles, rumuz ismiyle EME Freethinker tarafından duvara resmedilen Dikeç çizimine kısa süre içinde zarar verildi.
3. İstanbul Tuzla'da saat 17.00 sularında Tepeören Mahallesi, Akbaşak Sokak'taki inşaat alanında meydan gelen göçük 2 işçiye mezar oldu!
4. Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez de ATV ile milyonluk Lamborghini'nin üzerinden atlayarak akrobasi gösterisi yaptı. Zayn'ın zafer pozu ise Olimpiyatlar'ın dikkat çeken isimlerinden biri olan Yusuf Dikeç'in atıcılık hareketi oldu.
5. İzmir'in Karaburun ilçesinde yerleşim merkezlerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı. Yangından etkilenen vatandaşlar jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
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6. Replikas grubunun kurucu üyesi ve solisti 47 yaşındaki Gökçe Akçelik hayatını kaybetti. Genç müzisyenin ölüm sebebi ise açıklanmadı.
7. Çanakkale'nin Biga ilçesinde 2011'de köy meydanında bulunan 2 bin 600 yıllık mermer yazıt şehrin 'Kehanet Merkezi'ni ortaya çıkardı!
8. Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesindeki düğünde maganda kurşunu iki kişinin hayatına mal oldu. Damadın babası da kurbanlar arasındaydı!
9. TÜİK tarafından yapılan nüfus projeksiyona göre, gelecek yıllarda Türkiye'de genç nüfus alarm veriyor! 2050'de genç nüfusun, ülke nüfusuna oranı yüzde 10'un altına düşecek.
10. Mersin’in Tarsus ilçesinde otomobili ile önünü kestiği ambulansın camını yumruklayan M.E. gözaltına alındı. Adli kontrol ile serbest bırakılan şahıs, ' Kalp hastası babam fenalaştığı için çağırdığım ambulans geç geldi.' açıklamasında bulundu.
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