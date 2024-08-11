Otomobille Ambulansın Önünü Kesip Camları Yumrukladı!
Otomobille Ambulansın Önünü Kesip Camları Yumrukladı!
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Olay, dün akşam saatlerinde Öğretmenler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda bir ambulansın önü, 33 ADV 981 plakalı otomobil tarafından kesildi.
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Otomobilden inen M.E., tehditte bulunarak ambulansın camını yumrukladı. Ambulansta bulunan 2 kadın sağlık çalışanı, paniğe kapılarak ağlamaya başladı. Çalışanlardan biri de bu anları cep telefonuyla görüntüledi.
Ambulans sürücüsü A.E.K.'nin farklı güzergahlara gitmesine rağmen M.E., bir süre daha takibi sürdürdü. A.E.K. durumu polise haber verdi. M.E. daha sonra otomobiliyle uzaklaşarak gözden kayboldu.
Sağlık çalışanlarının şikayeti sonrası M.E. gözaltına alındı. İfadesinde, "Kalp hastası babam fenalaştığı için çağırdığım ambulans geç geldi. Bu sırada tartışırken hastayı almadan geri döndüler. Geri dönmeleri için otomobilimle takip ettim. Dönmediği için camı yumrukladım, pişmanım" diyen M.E., sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.
İşte o görüntüler...
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Niye serbest bırakıldı? Tekrar sağlıkçıları dövebilsin diye mi? 🤬
Ne mal insanlar var yaa. Baban orada kalp krizi geçirirken sen gelen Ambulansı azarlama derdine düşersen onlar da basar gider !! Canlarını yolda bulmadılar, ... Devamını Gör
2077 trauma team olsaydı keşke ambulanslarımız