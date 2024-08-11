Replikas Grubunun Solisti Gökçe Akçelik 47 Yaşında Hayatını Kaybetti

1977 yılında İstanbul’da doğan Gökçe Akçelik, “Replikas” ile beş albüm yayınladı ve film müzikleri besteledi; Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Macaristan, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinde konserler verdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Duysal Tasarım Bölümü’nde elektroakustik kompozisyon eğitimi aldı. Ağırlıklı olarak, buluntu seslerin ve rastgele kayıtların dijital ortamda işlenerek düzenlenmesi üzerine kurulu çalışmalar yapan müzisyenin “Takva” filmi için bestelediği, 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Film Müziği Ödülü’ne layık görülen çalışması 2009 yılı içinde yayınlandı.