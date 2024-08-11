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Replikas Grubunun Solisti Gökçe Akçelik 47 Yaşında Hayatını Kaybetti

Replikas Grubunun Solisti Gökçe Akçelik 47 Yaşında Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.08.2024 - 13:28

Replikas grubunun kurucu üyesi ve solisti 47 yaşındaki Gökçe Akçelik hayatını kaybetti. Gökçe Akçelik'in ölüm nedeni açıklanmadı.

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47 yaşındaki müzisyen Gökçe Akçelik'ten acı haber geldi. Replikas grubunun kurucu solisti Akçelik hayatını kaybetti.

47 yaşındaki müzisyen Gökçe Akçelik'ten acı haber geldi. Replikas grubunun kurucu solisti Akçelik hayatını kaybetti.

1993 yılında Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından kurulan Replikas, 1998'de Selçuk Artut ve Ocak 2000'de Erden Özer Yalçınkaya'nın da katılımıyla da genişledi.

1993 yılında Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından kurulan Replikas, 1998'de Selçuk Artut ve Ocak 2000'de Erden Özer Yalçınkaya'nın da katılımıyla da genişledi.

2005'te Yalçınkaya'nın yerini Burak Tamer'e bırakmasıyla grup bugünkü halini aldı.

2005'te Yalçınkaya'nın yerini Burak Tamer'e bırakmasıyla grup bugünkü halini aldı.

"Köledoyuran", "Dadaruhi", "Avaz", "Zerre" ve "Biz Burada Yok İken" gibi albümlerle müzik dünyasında kalıcı bir etki bırakan Replikas, Türk rock müziğinin önemli grupları arasına girdi.

"Köledoyuran", "Dadaruhi", "Avaz", "Zerre" ve "Biz Burada Yok İken" gibi albümlerle müzik dünyasında kalıcı bir etki bırakan Replikas, Türk rock müziğinin önemli grupları arasına girdi.

Gökçe Akçelik Kimdir?

Gökçe Akçelik Kimdir?

1977 yılında İstanbul’da doğan Gökçe Akçelik, “Replikas” ile beş albüm yayınladı ve film müzikleri besteledi; Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve İtalya, Almanya, Hollanda, Belçika, Macaristan, Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinde konserler verdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Duysal Tasarım Bölümü’nde elektroakustik kompozisyon eğitimi aldı. Ağırlıklı olarak, buluntu seslerin ve rastgele kayıtların dijital ortamda işlenerek düzenlenmesi üzerine kurulu çalışmalar yapan müzisyenin “Takva” filmi için bestelediği, 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Film Müziği Ödülü’ne layık görülen çalışması 2009 yılı içinde yayınlandı.

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