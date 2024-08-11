Replikas Grubunun Solisti Gökçe Akçelik 47 Yaşında Hayatını Kaybetti
Replikas Grubunun Solisti Gökçe Akçelik 47 Yaşında Hayatını Kaybetti
Replikas grubunun kurucu üyesi ve solisti 47 yaşındaki Gökçe Akçelik hayatını kaybetti. Gökçe Akçelik'in ölüm nedeni açıklanmadı.
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47 yaşındaki müzisyen Gökçe Akçelik'ten acı haber geldi. Replikas grubunun kurucu solisti Akçelik hayatını kaybetti.
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1993 yılında Gökçe Akçelik, Barkın Engin ve Orçun Baştürk tarafından kurulan Replikas, 1998'de Selçuk Artut ve Ocak 2000'de Erden Özer Yalçınkaya'nın da katılımıyla da genişledi.
2005'te Yalçınkaya'nın yerini Burak Tamer'e bırakmasıyla grup bugünkü halini aldı.
"Köledoyuran", "Dadaruhi", "Avaz", "Zerre" ve "Biz Burada Yok İken" gibi albümlerle müzik dünyasında kalıcı bir etki bırakan Replikas, Türk rock müziğinin önemli grupları arasına girdi.
Gökçe Akçelik Kimdir?
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