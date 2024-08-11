5 Yaşındaki Zayn, Milyonluk Arabanın Üstünden ATV İle Atladı, Yusuf Dikeç Pozu Verdi
5 Yaşındaki Zayn, Milyonluk Arabanın Üstünden ATV İle Atladı, Yusuf Dikeç Pozu Verdi
Kullandığı araçlarla gündemden düşmeyen Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez ATV ile milyonluk Lamborghini'nin üzerinden atlayarak akrobasi gösterisi yaptı. Minik Zayn'ın zafer pozu ise Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki atıcılık hareketi oldu.
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Yaptıklarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam eden Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez Kırantepe'de ATV ile milyonluk Lamborghini Revuelto'nun üzerinden atlayarak akrobasi gösterisi yaptı.
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Adeta nefes kesen gösteri sonrasında minik Zayn'ın zafer pozu ise Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki atıcılık hareketi oldu.
"Zaynn arabalar uçmaz!" notuyla paylaşılan sosyal medya görüntüsü milyonlar tarafından izlenirken beğeni yağmuruna tutuldu.
İşte Zayn'ın yeni gösterisinin görüntüleri...
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Allahım inşallah öyle olmaz ama,nedense bu çocuğun sonu hep bi araç kazası olacak gibi geliyor bana. Çocuğa, babasının kendi heveslerinin tatmini uğruna bi z... Devamını Gör
Ülke bu haldeyken, biraz fazla görgüsüzlük değil mi bu?
Bu cocugun aylii masrafi 200.000tl..kenan bu parayi nerden buluyor ? Akpli olan herkes su gibi para harciyor..degirmenin suyu nerden ?!!!
Kara para akliyorlar.