5 Yaşındaki Zayn, Milyonluk Arabanın Üstünden ATV İle Atladı, Yusuf Dikeç Pozu Verdi

Kullandığı araçlarla gündemden düşmeyen Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, bu kez ATV ile milyonluk Lamborghini'nin üzerinden atlayarak akrobasi gösterisi yaptı. Minik Zayn'ın zafer pozu ise Yusuf Dikeç'in olimpiyatlardaki atıcılık hareketi oldu.