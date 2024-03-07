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10 Yıllık Polislik Mesleğini Bırakarak Dünyayı Gezmeye Başlayan Melih Bektaş Gündem Oldu

10 Yıllık Polislik Mesleğini Bırakarak Dünyayı Gezmeye Başlayan Melih Bektaş Gündem Oldu

Instagram Polis fenomen
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 13:04

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Zonguldak'ta yaşayan ve 10 yıl polislik yaptıktan sonra istifa eden Melih Bektaş, dünyayı gezmeye ilk olarak Hindistan'dan başladı.

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Polislik mesleği sırasında da gezmeyi ve kamp yapmayı çok seven Melih Bektaş, dünyayı gezme kararı aldığını ise "Terazinin diğer tarafı ağır bastı uzun süredir hayalini kurduğum yolculuğum için ilk adımı istifa ederek attım" diyerek açıkladı.

Polislik mesleği sırasında da gezmeyi ve kamp yapmayı çok seven Melih Bektaş, dünyayı gezme kararı aldığını ise "Terazinin diğer tarafı ağır bastı uzun süredir hayalini kurduğum yolculuğum için ilk adımı istifa ederek attım" diyerek açıkladı.

10 yıllık polislik mesleğini bırakarak dünyayı gezen Melih Bektaş şu an için dünyanın birçok ülkesini gezmiş durumda. Konfor alanından ödün vererek 'Dünyayı gezmek için çok zengin olmak gerekir' tabularını yılan Bektaş, ihtiyacı olan parayı ise gezerken kazanıyor.

10 yıllık polislik mesleğini bırakarak dünyayı gezen Melih Bektaş şu an için dünyanın birçok ülkesini gezmiş durumda. Konfor alanından ödün vererek 'Dünyayı gezmek için çok zengin olmak gerekir' tabularını yılan Bektaş, ihtiyacı olan parayı ise gezerken kazanıyor.

İşte Melih Bektaş'ın sosyal medyada gündem olan o paylaşımı: 👇

Bektaş'ın polislikten istifa ettiğini uzun uzun açıkladığı YouTube paylaşımını da buradan izleyebilirsiniz: 👇

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