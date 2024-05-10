10 Mayıs Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
10 Mayıs Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 10 Mayıs Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Bumble'ın CEO'su başarılı girişimci Whitney Wolfe Herd, Bumble'ın büyük bir yapay zeka güncellemesiyle geleceğini dile getirdi. Artık insanlar yerine yapay zeka flörtleşecek!
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde otomobildekilerle yaya arasında yaşanan yol tartışmasının sonu kötü bitti. Kadınlar, saç saça baş başa kavgaya girişti. Kavgada bir kişi yaralandı.
Geçtiğimiz gece Eurovision 2024 Yarı Finali için sahneye çıkan Sertab Erener yıllar sonra hepimizi eski günlere götürdü. Muazzam sahne performansı birçoğumuzun Eurovision'a katıldığımız yıllara özlemini kabarttı.
Demirören Haber Ajansı muhabiri Rojda Demirtaş, 17 yaşındaki ehliyetsiz olarak kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olan ve annesi Eylem Tok ile yurt dışına kaçan T.C’nin haberinden dolayı patronlardan baskı gördüğünü iddia etmiş ve ses kaydı yayınlamıştı. İstifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran gazeteci Rojda Altıntaş, "Demirören Haber Ajansı ile olan ilişkim sona ermiştir. İstifa ettim. Artık mesleğimi daha doğru ve etik bir şekilde sürdürebileceğim yeni yollar arayacağım" diye yazdı.
Sosyal mecralarda son zamanlarda çokça paylaşılan aldatılma hikayelerine bir yenisi daha eklendi. @idilsuziyagil isimli kullanıcı aldatıldığını mail yoluyla nasıl öğrendiğini anlatan bir video paylaştı. Anlattığı olaya benzer durumlar yaşayan kullanıcılar yorumlarda ona destek olurken; diğer kullanıcılar ise olaya karşı şaşkınlıklarını yorumlarda dile getirdi.
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK), Filistin'in tam üyeliğini kabul etti.
Beden sağlığı kadar kıymetli olan bir diğer unsur da psikolojik sağlıktır. Fiziksel sağlığınız ne kadar mükemmel olursa olsun, eğer psikolojik olarak sağlıklı değilseniz, bu durum genel yaşam kalitenizi olumsuz etkiler. Dolayısıyla, tıpkı beden sağlığımızı korumak için spor yapar, dengeli beslenir ve düzenli olarak doktor kontrolüne gider gibi, psikolojik sağlığımızı korumak için de gerekli önlemleri almalıyız. Stresle başa çıkma yöntemlerini öğrenmek, olumlu düşünmek, sosyal ilişkileri güçlendirmek ve gerektiğinde profesyonel yardım almak oldukça önemli.
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Sadettin Saran ile görüşme yapacaklarını duyurdu.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Kabe'ye gitti. Sarıgül videoda, "Yarabbim, binlerce atanamayan öğretmen var. Bu atanamayan öğretmenlere inşallah bir an önce görev verilsin" dedi.
Güneş'te 10 Mayıs'ta güçlü bir patlama meydana geldi. NASA, Güneş'teki büyük patlamanın fotoğrafını paylaştı.
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Doğum, hayatın en büyülü ve etkileyici olaylarından biri. Doğum, sadece bir çocuğun dünyaya gelmesi değil, aynı zamanda bir annenin doğuşudur. Bu, sevgi, sabır ve dayanıklılık gerektiren zorlu bir süreçtir. Ancak sonunda, tüm zorluklara rağmen, bir çocuğun ilk nefesini alması ve annesinin kollarına verilmesi, tüm zorlukları unutturan bir an yaratır. Bu, hayatın en değerli ve unutulmaz anlarından biridir.
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