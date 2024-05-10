İktidara Gelirlerse Eurovision'a Katılma Sözü Veren Özel'e Vatandaştan İlginç İstek: "Feneri de Şampiyon Yap"

Geçtiğimiz gece Eurovision 2024 Yarı Finali için sahneye çıkan Sertab Erener yıllar sonra hepimizi eski günlere götürdü. Muazzam sahne performansı birçoğumuzun Eurovision'a katıldığımız yıllara özlemini kabarttı.
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Özgür Özel'de bu konuyu gündemine taşıdı ve “Göreceksiniz, iktidar olacağız Eurovision'a da katılacağız onu da kazanacağız Milli Takımı da dünya şampiyonu yapacağız.” dedi.
Bu sırada bir vatandaştan da "Feneri de şampiyon yap." isteği gelince o anlar izleyenleri güldürdü.
İşte o anlar;
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fenerin şampiyon olması eurovisionu almamızdan daha zor ama ...
Gerçekçi şeyler isteyin gençler 😁
Baktı bol keseden sallıyor. "E bari Fener'i de şampiyon yapın" mealinde dalga geçmiş bence😂.
Seçim vaadi olarak önce ekonomi, işsizlik, yabancılar, eğitim, vergiler gibi konulara değinseydin daha iyiydi ama bu da bişey.