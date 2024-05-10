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İktidara Gelirlerse Eurovision'a Katılma Sözü Veren Özel'e Vatandaştan İlginç İstek: "Feneri de Şampiyon Yap"

İktidara Gelirlerse Eurovision'a Katılma Sözü Veren Özel'e Vatandaştan İlginç İstek: "Feneri de Şampiyon Yap"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 19:55

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Geçtiğimiz gece Eurovision 2024 Yarı Finali için sahneye çıkan Sertab Erener yıllar sonra hepimizi eski günlere götürdü. Muazzam sahne performansı  birçoğumuzun Eurovision'a katıldığımız yıllara özlemini kabarttı.

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Özgür Özel'de bu konuyu gündemine taşıdı ve “Göreceksiniz, iktidar olacağız Eurovision'a da katılacağız onu da kazanacağız Milli Takımı da dünya şampiyonu yapacağız.” dedi.

Özgür Özel'de bu konuyu gündemine taşıdı ve “Göreceksiniz, iktidar olacağız Eurovision'a da katılacağız onu da kazanacağız Milli Takımı da dünya şampiyonu yapacağız.” dedi.

Bu sırada bir vatandaştan da "Feneri de şampiyon yap." isteği gelince o anlar izleyenleri güldürdü.

Bu sırada bir vatandaştan da "Feneri de şampiyon yap." isteği gelince o anlar izleyenleri güldürdü.

İşte o anlar;

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ahmetpamukupaagl

fenerin şampiyon olması eurovisionu almamızdan daha zor ama ...

hollynature

Gerçekçi şeyler isteyin gençler 😁

Sheldon Cooper

Baktı bol keseden sallıyor. "E bari Fener'i de şampiyon yapın" mealinde dalga geçmiş bence😂.

Galadriel The Great

Seçim vaadi olarak önce ekonomi, işsizlik, yabancılar, eğitim, vergiler gibi konulara değinseydin daha iyiydi ama bu da bişey.