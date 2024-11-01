1 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
1 Kasım'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında tacı alan isim Almanya doğumlu 20 yaşındaki Ayliz Duman olmuştu. 73'üncü Miss Universe güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için Meksika'ya giden Duman'ın Tiktok hesabından kestiği racon olay oldu!
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Bazen bazı aşklar gözümüzün önünde buram buram yaşansa da gerçek olmayabiliyor biliyorsunuz... Bunlara magazinde "PR ilişkisi" diyor, epey de sinirleniyoruz hatta! Şimdilerde de bazı çiftlerimiz var ki kimileri ne yapsa aşkına inandıramıyor, kimileri daha çok yeni ama baştan önyargıyla yaklaşılıyor... Şimdi karar sizin, aşağıdaki çiftlerden hangisinin/hangilerinin aşkına yürekten inanıyor, hangilerini tamamen fake buluyorsunuz?
İnci Taneleri henüz vizyona girmeden önce hem Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterini dansından elbisesine bir çok detay olay olmuştu hatırlarsanız. Şu sıralar Şenol Sönmez'le ilişki yaşayan Hadise'den dizinin yönetmenliğini yapan sevgilisine Dilber pozlarıyla destek geldi!
Oyunculuğu dışında samimi tavırlarıyla da milyonların kalbini kazanmayı başaran Eda Ece son zamanlarda kızıyla yaptığı paylaşımlarla adından bahsettiriyor. Kızının yüzünü sosyal medyada paylaşmayan oyuncu geçtiğimiz saatlerde Mina'yı ucundan da olsa gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde yeni bir pozunu paylaşan Sinem Kobal, başta zayıflığı sonra da yüzündeki değişimle sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Serenay Sarıkaya Latin Amerika ve İspanya'yı kapsayan en prestijli ödül törenlerinden biri olan Produ Ödüllerinde 'İspanyolca Konuşmayan En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.
Taze çiftimiz Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın başka yer kalmamışçasına X'te flörtleşmesi göze fena battı! "PR ilişkisi böyle olur işte" diyerek kurulan sosyal medya kullanıcıları, bu aşkı da tek kalemde harcadı bile! 🙈
Geçtiğimiz günlerde 6 yıllık evliliğini bitirerek eşi Selim Selimoğlu'ndan boşanan Bengü'nün geçtiğimiz yıl boşanma iddiaları ilk ortaya çıktığında sahnede gözyaşlarına boğulduğu anlar yeniden gündem oldu.
Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu'nun sevgilisini darp ettiği iddia edilmişti. Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre Tunaboylu'nun sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 4.5 yıl hapsi istendi.
Oğlunu kucağına almak için gün sayan Pınar Deniz'in hamileliğinin ilk günleriyle şimdiki halini karşılaştırdığı 'nereden nereye' paylaşımı gündem oldu.
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Acun Ilıcalı geçtiğimiz saatlerde kızı Melisa Ilıcalı'nın 11. yaş partisinden kareler paylaştı. Melisa'nın Şeyma Subaşı'nın estetiksiz haline olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı!
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