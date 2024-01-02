02 Ocak 2024 Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
02 Ocak 2024 Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 02 Ocak Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İstanbul Beşiktaş'ta üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafları bulunan ve 'Türkiye'nin Araplaşması için oyunuzu bize vermeye devam edin' yazılı broşürler dağıtan Oğuz Talha Uz, Baturalp Akalın ve Akif Demirel isimli İYİ Partili üç genç 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltına alındı.
Gazeteci Fatih Altaylı, 'suçu ve suçluyu övme' ile 'halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' suçlarından hakkında başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.
Motorlu Taşıtlar Vergisi, geçtiğimiz yıl araç sahiplerinden 2 katı olacak şekilde tahsil edildi. Yeni yılda da MTV'nin 2 kez ödenebileceği iddia edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Araçlardan İkinci Kez MTV Alınacak'' iddiası üzerine resmi bir açıklamada bulundu.
Sosyal medyada 'Hilafet' tartışması devam ederken, yaptığı paylaşım sonrası iktidar tarafından hedef haline gelen gazeteci Fatih Altaylı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan hakaret içeren videolu bir paylaşım geldi.
Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesi olayı ile ilgili şüpheli sıfatıyla aranan Nuri Gökhan Bozkır, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla yakalandı.
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Şarkıcı Alizade ile aralarında çıkan aşk iddiaları sonrası annesi tarafından tepki gören Ezhel'in paylaşımları sosyal medyada gündem oldu.
Yılbaşı kutlamalarında ağzında havai fişek patlatmaya çalışan adamın yüzü alevler içinde kaldı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'e-Devlet Kapısı şifreniz ile giriş yapılmıştır.' mesajı ile dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığını açıklayarak vatandaşları uyardı.
İsrail, Lübnan'ın Beyrut şehrinde üst düzey Hamas yöneticilerinin bulunduğu ofise insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırıda Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri öldürüldü.
Aralarında ünlü futbolcularında bulunduğu 19 kişiyi kurduğu fon vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Seçil Erzan ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki mesaj trafiği ortaya çıktı.
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