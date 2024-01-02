''Araçlardan İkinci Kez MTV Alınacak'' İddiasına Açıklama Geldi
''Araçlardan İkinci Kez MTV Alınacak'' İddiasına Açıklama Geldi
Motorlu Taşıtlar Vergisi, geçtiğimiz yıl araç sahiplerinden 2 katı olacak şekilde tahsil edildi. Yeni yılda da MTV'nin 2 kez ödenebileceği iddia edildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Araçlardan İkinci Kez MTV Alınacak'' iddiası üzerine resmi bir açıklamada bulundu.
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Milyonlarca araç sahibinin ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeni yılla birlikte yüzde 58,46 oranında zamlandı.
Araç sahiplerinin bu yıl da ikinci bir MTV ödeyeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Konu ile ilgili olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede bu iddia yalanlandı;
Buna göre milyonlarca araç sahibi, 2024 yılında yalnızca tek seferlik MTV ödemesi yapacak.
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