''Araçlardan İkinci Kez MTV Alınacak'' İddiasına Açıklama Geldi

Motorlu Taşıtlar Vergisi, geçtiğimiz yıl araç sahiplerinden 2 katı olacak şekilde tahsil edildi. Yeni yılda da MTV'nin 2 kez ödenebileceği iddia edildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Araçlardan İkinci Kez MTV Alınacak'' iddiası üzerine resmi bir açıklamada bulundu.