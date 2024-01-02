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''Araçlardan İkinci Kez MTV Alınacak'' İddiasına Açıklama Geldi

''Araçlardan İkinci Kez MTV Alınacak'' İddiasına Açıklama Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.01.2024 - 23:18

Motorlu Taşıtlar Vergisi, geçtiğimiz yıl araç sahiplerinden 2 katı olacak şekilde tahsil edildi. Yeni yılda da MTV'nin 2 kez ödenebileceği iddia edildi. 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Araçlardan İkinci Kez MTV Alınacak'' iddiası üzerine resmi bir açıklamada bulundu.

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Milyonlarca araç sahibinin ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeni yılla birlikte yüzde 58,46 oranında zamlandı.

Milyonlarca araç sahibinin ödediği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yeni yılla birlikte yüzde 58,46 oranında zamlandı.

Yeniden değerlendirme oranı ile yeni yılda araç sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı belli oldu.

Detaylar için;

Araç sahiplerinin bu yıl da ikinci bir MTV ödeyeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Araç sahiplerinin bu yıl da ikinci bir MTV ödeyeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sözcü TV'de Ebru Baki'nin programına katılan Deniz Zeyrek, bu yıl da milyonlarca araç sahibinin 2 katı MTV ödeyeceğini iddia etti.

2023 yılında araç sahipleri, yaşanan deprem sebebiyle 2 katı MTV ödemesi gerçekleştirmişti.

Konu ile ilgili olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede bu iddia yalanlandı;

Konu ile ilgili olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede bu iddia yalanlandı;
twitter.com

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak” iddiası doğru değildir.

İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır.

Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar etmeyiniz.

Buna göre milyonlarca araç sahibi, 2024 yılında yalnızca tek seferlik MTV ödemesi yapacak.

Buna göre milyonlarca araç sahibi, 2024 yılında yalnızca tek seferlik MTV ödemesi yapacak.

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