2024'e Girerken Ağzında Havai Fişek Patlatan Adamın Yüzü Alev Aldı

Yılbaşı kutlamalarında ağzında havai fişek patlatan adam yüreğimizi ağzına getirdi. Bizler de o anları sizin için paylaştık.👇
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Yeni yıla girerken birçok kişi patlattığı havai fişeklerle kutlamalarını taçlandırıyor.
Kutlamalar sırasında havai fişeği ağzında patlatan adam ise zeka pırıltısı saçtı (!)
Kendisine yorumlar da gecikmedi.
"Nine gibi görünmek istemem ama bu çok aptalca."
"Kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasının bir başka nedeni."
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"Aptallığın sonu yok."
"Aptal"
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