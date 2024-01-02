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2024'e Girerken Ağzında Havai Fişek Patlatan Adamın Yüzü Alev Aldı

2024'e Girerken Ağzında Havai Fişek Patlatan Adamın Yüzü Alev Aldı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
02.01.2024 - 22:38

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Yılbaşı kutlamalarında ağzında havai fişek patlatan adam yüreğimizi ağzına getirdi. Bizler de o anları sizin için paylaştık.👇

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Yeni yıla girerken birçok kişi patlattığı havai fişeklerle kutlamalarını taçlandırıyor.

Yeni yıla girerken birçok kişi patlattığı havai fişeklerle kutlamalarını taçlandırıyor.

Kutlamalar sırasında havai fişeği ağzında patlatan adam ise zeka pırıltısı saçtı (!)

Kendisine yorumlar da gecikmedi.

Kendisine yorumlar da gecikmedi.
twitter.com

'Dürüst olmak gerekirse çok daha kötüsünü bekliyordum.'

"Nine gibi görünmek istemem ama bu çok aptalca."

"Nine gibi görünmek istemem ama bu çok aptalca."
twitter.com

"Kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasının bir başka nedeni."

"Kadınların erkeklerden daha uzun yaşamasının bir başka nedeni."
twitter.com
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"Aptallığın sonu yok."

"Aptallığın sonu yok."
twitter.com

"Aptal"

"Aptal"
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