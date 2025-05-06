7 Mayıs Çarşamba Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün evrendeki enerji akışını yöneten Merkür ve Chiron, bugün bir araya geliyor. Bu kavuşum seni geçmişe, belki de içinde hâlâ bir yerlerde saklı kalan, içini kemiren bir pişmanlığa doğru çekebilir.

Bu durum, ilk başta biraz zorlayıcı olabilir, çünkü kimse geçmişteki hatalarla yüzleşmek istemez, değil mi? Ancak unutma ki, her yara zamanla iyileşir ve belki de bu pişmanlıklar için kendini affetme zamanın da gelmiştir. Kendine karşı daha anlayışlı olmayı denemelisin. Zira hepimiz hata yaparız ve bu hatalar bizim büyüme ve gelişme sürecimizin bir parçasıdır.

Tabii bu arada biraz yalnız kalmak ve kendi iç dünyana dönmek isteyebilirsin. Kendi iç sesini dinlemek ve kalbinin ne istediğini anlamak için sessizliğe ihtiyaç duyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…