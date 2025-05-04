5 Mayıs Pazartesi Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Akrep burcunda meydana gelen Ay Tutulması'nın etkisiyle kalbinin derinliklerinde bir fırtına kopabilir. Partnerinle arandaki belki de uzun zamandır görmezden geldiğiniz veya çözüm bulamadığınız konular, bu enerjik değişim süreciyle birlikte belki de ilk kez tamamen açığa çıkabilir.

İşte bu fırtınaların ardından, daha sağlam ve daha gerçek bir aşkla karşılaşma ihtimaliniz oldukça yüksek. Bu durum, aşk hayatında taşların yerine oturduğunu hissetmene ve aşka tam anlamıyla 'Evet' demene yardımcı olabilir. Belki de evlilik yüzüklerini hazırlama vakti gelmiştir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...