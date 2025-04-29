30 Nisan Çarşamba Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün Venüs'ün Koç burcunda bulunduğu bu özel dönemde, aşk yaşamında cesaret gerektiren eylemler gerçekleştirebilirsin. Eski sevgilinle yüzleşmek veya onları affetmek, bu dönemin iyileştirici etkisini yaşamana yardımcı olabilir.

Görünüşe göre, geçmişteki yaralarını iyileştirmek ve geçmişi ardında bırakmak için ideal bir zaman dilimi içerisindesin. Bu iyileştirici enerjilere izin verirsen affetmenin huzurunu yaşayıp kendini özgür kılabileceksin. Dahası güzel duyguların seni sarıp sarmalasına izin verecek ve yeni başlangıçlara doğru yol alacaksın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...