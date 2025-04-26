27 Nisan Pazar Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kendini güç mücadelelerinin içerisinde bulabilirsin. Ancak endişelenme, çünkü Boğa'nın Yeni Ay'ı sayesinde romantik konularda dengeyi bulabilirsin. Hem mantığını hem de duygularını dikkate alarak, mutluluğu seçme şansın var.

Tam da bu noktada evlilik konusu da gündemde olabilir. Tabii bizden duymuş olma... Kendi isteklerinin farkında olarak ilişkinin güçlendirildiği bu dönemde, evindeki huzur sayesinde hayatın tadını çıkaracaksın. Belki de bu pazar akşamı romantik bir yemek planı yapabilirsin, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…